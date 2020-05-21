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Fed tutanakları yayımlandı

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Fed tutanakları yayımlandı
Fed tutanakları yayımlandı

ABD Merkez Bankasınca, 28-29 Nisan’da düzenlenen Federal Açık Piyasa Komitesi toplantısının tutanakları açıklandı.

ABD Merkez Bankasının (Fed) Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC), 28-29 Nisan’da düzenlenen toplantısına ilişkin tutanakları yayımladı.

Politika faizinin yüzde 0-0,25 aralığında sabit tutulduğu son toplantının tutanaklarında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve buna karşı alınan önlemlerin ekonomik faaliyette keskin bir düşüşe ve iş kaybında yükselişe neden olduğu anımsatıldı.

Tutanaklarda, “Katılımcılar, koronavirüs salgını ve devam eden halk sağlığı krizinin etkilerinin kısa vadede ekonomik faaliyet, istihdam ve enflasyon üzerinde ağır bir şekilde baskı oluşturmaya devam edeceği ve orta vadede ekonomik görünüm için kayda değer riskler oluşturacağı kararına vardı.” ifadeleri kullanıldı.
“Daha büyük mali destek gerekebilir”

Ekonomik faaliyetin ikinci çeyrekte benzeri görülmemiş oranda düşüş göstermesinin muhtemel olduğu kaydedilen tutanaklarda, salgın ve buna karşı alınan önlemlerin hane halkı harcamaları ve tüketici güveni üzerinde olmsuz etki yarattığı bildirildi.

Tutanaklarda, Komitenin uzun vadeli yüzde 2 enflasyon hedefine ulaşılmasının daha da gecikeceği ancak para politikası duruşunun uzun vadede bu hedefe ulaşmaya yardımcı olacağı aktarıldı.

Kovid-19 salgınının etkilerine karşı hayata geçirilen mali programların ekonomik gerilemenin şiddetini sınırlamak için önemli olduğunun vurgulandığı tutanaklarda, “Katılımcılar, ekonomik gerilemenin devam etmesi halinde daha büyük mali desteğin gerekebileceğinin bilincinde.” değerlendirmesine yer verildi.
“Orta vadede olağanüstü seviyede belirsizlik ve kayda değer riskler yarattı”

Tutanaklarda, “Katılımcılar salgının ekonomik etkilerinin, kısa vadede ekonomik faaliyet üzerindeki baskısının yanı sıra orta vadede olağanüstü seviyede belirsizlik ve kayda değer riskler yarattığı yorumunda bulundu.” ifadesi kullanıldı.

Finansal istikrara yönelik olası risklere de işaret edilen tutanaklarda, salgının seyrine yönelik olumsuz senaryoların gerçekleşmesi halinde bankaların daha fazla baskı altına girebileceğinden endişe duyulduğu bu nedenle bankacılık sektörünün dikkatle izlenmesi gerektiğinin altı çizildi.

Tutanaklarda, “Para politikası dikkate alındığında, katılımcılar Fed’in bu zorlu dönemde ABD ekonomisini desteklemek için tüm araçlarını kullanmaya, böylece maksimum istihdam ve fiyat istikrarı hedeflerini desteklemeye kararlı olduğunu belirtti.” değerlendirmesine yer verildi.
Faiz oranının mevcut seviyede tutulacağı sinyali

Politika faizinin yüzde 0-0,25 aralığında tutulmasının uygun olacağı belirtilen tutanaklarda, söz konusu faiz aralığını alt sınırda tutmanın ekonomiyi ve Komitenin maksimum istihdamla fiyat istikrarı hedeflerini desteklemeye devam edeceği kaydedildi.

Tutanaklarda, “Ayrıca katılımcılar, politika yapıcıların ekonominin son olayları atlattığından ve Komitenin maksimum istihdam ve fiyat istikrarı hedefine ulaşma yoluna girdiğinden emin olana kadar federal fon oranlarının hedef aralığını mevcut seviyede tutmanın uygun olacağına karar verdi.” ifadesi kullanıldı.

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