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FED yeniden faiz artırdı

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FED yeniden faiz artırdı
Amerikan Merkez Bankası (Fed), piyasa beklentilerine paralel olarak faiz oranını 0,25 puan artırdı ve faiz aralığını yüzde 0,75-1 aralığına çıkardı.

Faiz aralığı hâlâ düşük seviyelerde seyretse de, bu Fed'in son 15 ayda yaptığı üçüncü faiz artırımı oldu.

Fed'in 2017 yılında iki kez daha faiz artırımına gitmesi bekleniyor.

Kararın açıklanmasının ardından ABD'de borsa endeksleri yükselişe geçti.

Faiz artırımı kararı, ABD ekonomisinin istikrarlı şekilde güçlenmeye devam ettiğinin göstergesi olarak kabul ediliyor.

Toplantı sonrası açıklama yapan Fed Başkanı Janet Yellen, komitenin "ekonominin sağlam yükselişi karşısında komitenin ılımlı faiz artırımına gitmeyi uygun gördüğünü" söyledi.

Ekonominin gelecek iki yıl içinde "ılımlı" yükselişine devam edeceği öngörüsünde bulunan Amerikan Merkez Bankası, tüketici harcamalarının da ölçülü bir şekilde artmayı sürdürdüğüne dikkat çekti.

Fed, işgücü piyasasının güçlendiğini ve işe alımların sağlam olduğunu belirtti ve işsizliğin de yüzde 4,5'a inmesinin beklendiğini açıkladı.

Faiz artırımının ABD varlıklarının getirisinin yükselmesine neden olması ve Türkiye gibi gelişmekte olan piyasalarda yatırımları bulunan yatırımcıların, bu varlıkları satıp ABD'de alım yapmasına yol açması bekleniyordu.

Fed Aralık 2015'te yaptığı 0.25'lik faiz artırımı ardından ilk faiz artırımını bir yıl sonra, Aralık 2016'da gerçekleştirmişti.

Fed, faiz kararını alırken özellikle enflasyondaki gelişmelere ve tarım dışı istihdamdaki tabloya dikkat ediyor.

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