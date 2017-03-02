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Fed Yönetim Kurulu Üyesi Brainard: Faiz artırarak kademeli yola devam etmek uygun olacak

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Fed Yönetim Kurulu Üyesi Brainard: Faiz artırarak kademeli yola devam etmek uygun olacak
Fed Yönetim Kurulu Üyesi Brainard, bankanın faiz artırması için gerekli koşulların oluştuğunu belirterek, "İlerlemenin süreceği varsayılırsa yakın zamanda faiz artırarak kademeli yola devam etmek uygun olacak." dedi.

ABD Merkez Bankası (Fed) Yönetim Kurulu Üyesi Lael Brainard, Harvard Üniversitesinde yaptığı sunumda, Fed'in yakında faiz artırmasını destekleyen mesajlar vererek, son dönemde konuşan diğer meslektaşlarına katıldı.

Hem ABD hem de dünya ekonomisi için pozitif bir tablo çizen Brainard, "Tam istihdama yaklaşıyoruz, enflasyon kademeli olarak hedefimize doğru ilerliyor, yurt dışında büyüme daha sağlam hale geldi ve görünüme yönelik riskler bir süredir olduğu gibi dengede seyrediyor. İlerlemenin süreceği varsayılırsa yakın zamanda faiz artırarak kademli yola devam etmek uygun olacak." değerlendirmesini yaptı.

ABD ekonomisi için uluslararası risklerin azalmasında Çin, Avrupa ve Japonya'daki iyileşmenin önemli rol oynadığına işaret eden Brainard, Fed'in izlediği kademeli para politikasıyla güçlenen Amerikan ekonomisinin de küresel görünümün iyileşmesine katkı sağladığını anlattı.

"Güven, hisse senetleriyle beraber yükseldi"

Ayrıca, son dönemde iç talebi güçlendirecek işaretler görüldüğünü vurgulayan Brainard, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Güven, ekim ayından bu yana yaklaşık yüzde 10 yükselen hisse senedi fiyatlarıyla beraber arttı. Şu ana kadar harcama verilerinde bir hızlanma izlenmese de yükselen iyimserlik tüketim ve yatırımlarda daha hızlı genişlemeyi getirebilir. Güvendeki ve hisse senetlerindeki artışın bir kısmı, yukarı yönlü risk oluşturan daha genişlemeci maliye politikalarına yönelik beklentilere bağlı olabilir."

Fed'in yaklaşık 4,5 trilyon dolarlık bilançosuna da değinen Brainard, ABD ekonomisinin güçlenmeye devam etmesinin bilançoyu ne zaman ve nasıl küçültmeye gideceklerini değerlendirmeye başlamalarını sağlayacağını dile getirdi.

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