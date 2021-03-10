Fedai Ferit hayatını kaybetti

Lefke’nin sembol isimlerinden Fedai Ferit, geçirdiği kalp krizi sonucu bugün sabah saatlerinde öldü. 1930 yılında Lefke'de doğan Fedai Ferit, 35 yıl Lefke Belediyesi'nde çalışmış, belediyede yıllarca müdürlük yapmış, Lefke sivil toplum örgütleri yönetiminde yakın döneme kadar aktif olarak görev yapmıştı.

Beyefendi kişiliğiyle tanınan Lefke’nin çınarlarından Fedai Ferit, adeta Lefke’nin hafızasıydı, ömrünü geçirdiği kentin yakın tarihini çok iyi biliyordu.

Eşini yıllar önce kaybeden Ferit, biri KKTC Bakü Temsilcisi Növber Ferit olmak üzere 1 kız 1 erkek, 2 çocuk babasıydı.

Ferit’in ölümü sosyal medyada da yankı uyandırdı. Lefke Turizm Derneği Başkanı Hasan Karlıtaş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şöyle dedi:

“Çok üzgünüm... Az önce, Fedai beyi kaybettiğimiz haberini aldım. Fedai Ferit, Lefke'nin ayaklı kütüphanesi, yakın geçmişini çok iyi hatırlayan müstesna bir insandı. ‘Eski Lefke ve Hatıralar’ ismi ile yazdığım yazılarıma büyük katkı yapmıştı... İnanmak istemesek de hayatın acı gerçeği bu... O'nu, beyefendiliği ve iyi karakteri ile her zaman iyi hatırlayacağız... Tüm ailesinin ve sevenlerinin başı sağ olsun...”

Ferit’in cenazesi, yurt dışı görevde olan kızının ülkeye gelmesinin ardından, önümüzdeki günlerde Lefke’de toprağa verilecek.