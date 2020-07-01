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Fedakar hemşire için kollar sıvandı!..

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Fedakar hemşire için kollar sıvandı!..
Fedakar hemşire için kollar sıvandı!..

Cengiz Topel Hastanesi hemşirelerinden Enver Bozkurt’un tedavisi için bölge halkı seferber oldu. Beyninde ortaya çıkan bir sorun nedeniyle, İstanbul’da bulunan Gaziosmanpaşa hastanesine ambulans uçak ile götürülecek olan Enver Bozkurt için yardım kampanyası başlatıldı.

Cengiz Topel Hastanesinin sevilen hemşirelerinden Enver Bozkurt’u, İstanbul’a götürecek olan ambulans uçağın, ödenmesinde kullanılacak olan yardım paraları için Türkiye İş Bankasının, LAÜ şübesinde hesap açıldı. Kaymakamlık izini ile Sema Kuş adına açılan, TR 12000 6400000 1680 6005 0812 hesaba dileyenin yardım amaçlı para yatırması bekleniyor.

Dünyanın korkulu rüyası haline gelen Koronavirüs’ün yarattığı pandemi döneminde, fedakarca çalışan hemşirelerimizden bir tanesi olan Enver Bozkurt’un tedavisi için birçok insanımızın yardım edeceği konusunda beklentinin yüksek olduğu belirtiliyor.

Yapılacak destek yardımları sonrasında, ambulans uçak ile İstanbul’a gidecek olan  Enver Bozkurt’un, Gaziosmanpaşa hastanesindeki tedavisi sonrasında, sağlıklı olarak Ada’ya dönmesi bekleniyor. Bu nedenle yardım konusunda halkın desteğinin büyük olacağı umut ediliyor.

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