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Fed’den borçlanma azaldı

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ABD’de bankaların Fed’in borç verme imkanlarına başvuruları geride bıraktığımız hafta azaldı ve likiditeye duyulan ihtiyacın azaldığına işaret etti.
Fed’den borçlanma azaldı

Fed’in iskonto penceresi olarak bilinen geleneksel borç verme programından yapılan borçlanma aynı haftada 88,2 milyar dolar oldu. İskonto penceresinden yapılan borçlanma 22 Mart’ta sona eren haftada 110,2 milyar dolar, 15 Mart’ta sona eren haftada ise 152,9 milyar dolar ile rekor düzeyde gerçekleşmişti.

Silicon Valley Bank ve Signature Bank iflasları sonrası devreye alınan acil desteklerden biri olan Bank Term Funding Program (BTFP) üzerinden gerçekleşen borçlanma ise 53,7 milyar dolardan 64,4 milyar dolara çıktı. Jefferies ekonomistleri Thomas Simons ve Aneta Markowska müşterileri ile paylaştıkları notta, “Bu hafta bankalarda ortalık biraz yatıştıktan sonra, bu veri, işlerin en azından daha kötüye gitmediğine dair bir güvence sunuyor” değerlendirmesini yaptılar.

TD Securities stratejistleri Priya Misra ve Molly McGown da bu borçlanmanın azalmasının “durum belirsiz olmaya devam etse de az da olsa iyileşen bir banka likiditesi” tablosuna işaret ettiğini belirttiler.

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