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Federal Kıbrıs Hareketi BKP’yi Ziyaret Etti

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BKP Genel Merkezi’nde gerçekleşen görüşmede, ülkenin içinde bulunduğu kriz ortamında, sol ve demokrasi güçlerinin iş ve güç birliğinin önemi ele alındı.
Federal Kıbrıs Hareketi BKP’yi Ziyaret Etti

 Federal Kıbrıs Hareketi’nden bir heyet Birleşik Kıbrıs Hareketi’ni ziyaret etti.

BKP Genel Merkezi’nde gerçekleşen görüşmede, ülkenin içinde bulunduğu kriz ortamında, sol ve demokrasi güçlerinin iş ve güç birliğinin önemi ele alındı.

BKP’den yapılan yazılı açıklamaya göre, görüşme sonrasında Federal Kıbrıs Hareketi adına açıklama yapan Ahmet Ertaç, solun birliğini sağlamak amacıyla yürütülen çalışmaların sonuna gelindiğini, kalıcı bir barış ittifakına ihtiyaç duyulduğunu, önümüzdeki seçimlere bu ittifak çerçevesinde tek bir şemsiye altında katılmanın şart olduğunu belirtti.

Yakın bir tarihte önemli adımlar atacaklarını dile getiren Ahmet Ertaç, BKP’ye, olumlu ve yapıcı katkılarından dolayı teşekkür etti.

İZCAN

BKP Genel Başkanı İzzet İzcan da “ilhakın tartışıldığı, Maraş açılımı altında tahrik ve şantajların yapıldığı, siyasilerin video kasetlerinin uçuştuğunu savunduğu” bir ortamda, Federal Birleşik Kıbrıs’a inananların yan yana durmaları gerektiğini vurguladı.

“BKP, en geniş birlikteliğin oluşumuna katkı koyacaktır” diyen İzzet İzcan, “Korkunç bir ekonomik krizin yaşandığı koşullarda, parti çıkarları peşinde koşanları tarih affetmeyecektir” dedi.

Kıbrıs’ın tüm Kıbrıslıların ortak yurdu olduğunu dile getiren BKP Genel Başkanı İzzet İzcan, bu çerçevede tüm yurtseverleri birlikte hareket etmeye çağırdı.

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