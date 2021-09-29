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Federal Kıbrıs Hareketi TKP'yi ziyaret etti

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Federal Kıbrıs Hareketi TKP'yi ziyaret etti
Federal Kıbrıs Hareketi TKP'yi ziyaret etti

Federal Kıbrıs Hareketi Heyeti, Toplumcu Kurtuluş Partisi-Yeni Güçler'i (TKP) ziyaret etti. Bugün saat 12:00'de gerçekleşen ziyarette Federal Kıbrıs Hareketi Heyeti'nden Ahmet Ertaç, Salih Taşkın, Hüseyin Avcı, Ayhan Oğul yer alırken, TKP Genel Başkanı Mehmet Çakıcı ve Genel Sekreter Mehmet Davulcu'da hazır bulundu.

      Federal Kıbrıs Hareketi Heyeti Sözcüsü Ahmet Ertaç ise, TKP'yi ziyaret etme amaçlarının Kıbrıs'ın içinde bulunduğu bölünmüşlük ve çözümsüzlük ortamından nasıl çıkarılabileceğini konuşmak olduğunu söyledi.Federal Kıbrıs Platformunun oluşumuyla ilgili bilgiler de veren Ahmet Ertaç, kuruluş amaçlarının da ziyaret amacıyla aynı olduğunu Kıbrıs'ın içinde bulunduğu bölünmüşlük ve çözümsüzlük ortamından çıkarılması için federal çözüm hedefinde ortaklaşan siyasi parti ve grupları birlikte hareket etmelerini sağlayacak çabaları ortaya koymak olduğunu ifade etti.

     TKP'den önce YKP, TDP ve CTP'yi de ziyaret ettiklerini belirten Ertaç, ziyaretlerine devam edeceklerini de belirtti. Konuşmasında önceden yaptıkları ziyaretlerle ilgili bilgiler de veren Ertaç, soldaki parti ve gruplara ittifak yapmaları genel ve yerel seçimler dahil seçimlere ittifak yaparak girmelerini önerdiklerini, ittifak dışında kalmayı tercih eden partilerin oy kaybına uğrayacaklarını anlattıklarını söyledi.

       Federal Kıbrıs Hareketi heyetini kabulünde konuşan TKP Genel Başkanı Mehmet Çakıcı, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, ittifak önerisine olumlu baktıklarını söyledi. TKP'nin geçmişten bu güne ittifak öneren ve en çok ittifak kuran parti olduğunu hatırlatan Çakıcı, bu dönemde de en geniş ittifaktan yana olduklarını ifade etti. Solda ittifak oluşumunun anahtarının Meclis'te temsil edilen iki partide, özellikle CTP'de olduğunun altını çizen Çakıcı, bu anlamda CTP ve TPD'nin tutumlarının belirleyici olacağı görüşünde olduklarını söyledi. Ülkede ittifak yasası olmayışının zorluklar yarattığına dikkati çeken Çakıcı, Meclis'te temsil edilen 2 partinin ittifak yasası hazırlayıp Meclis'e sunması halinde yasalaşma olasılığının yüksek olduğu kanaatini ifade etti. İttifak yasasının batılı demokrasilerde var olduğunu belirten Çakıcı benzer şekilde Türkiye'de de olduğunu belirterek, demokrasinin gelişmesi açısından bizde de böyle bir yasal düzenlemenin önemine işaret etti.

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