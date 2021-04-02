Federal Kıbrıs Hareketi’nden Hellimin Tesciline İlişkin Açıklama

Federal Kıbrıs Hareketi, Avrupa Birliği (AB) tarafından hellimin tesciline ilişkin açıklamada bulundu.

Açıklamada, “AB’de coğrafi tescili yapılan ve Kıbrıslıların ortak kültürü olan Hellim/Hallumi Kıbrıs’ta üretilen şekliyle Avrupa Birliği pazarına girebilecektir. Yeşilhat Tüzüğünde yapılan değişiklikle Kıbrıslı Türklerin ürettikleri de bu pazardan yararlanacaklardır” denildi.

“Üretimin geleneksel süt oranlarıyla hijyen şartlatda yapılması, sağlıklı koşullarda pazarlanması AB’nin çok önem verdiği kriterlerdir. Bu amçla üretim aşamasında kontrol edilmesi gereği vardır” denilen açıklamada, “Federasyon karşıtı olan yöneticiler kontrolün yapılmasına çeşitli bahanelerle karşı çıkmakatdırlar.” Ifadesi kullanıldı.

Nidaimesutoğlu tarafından yapılan açıklama şu ifadelerle devam etti:

“Zor şartlarda üretim yapmaya çalışan hayvan üreticilerimizi ve Süt Ürünleri Üreticileirimizi mağdur edecek kararlar almaktan kaçınınız. Bu fırsatı küçük çıkar hesaplarıyla yok etmemek gerkmektedir. Bu konuda yetkilileri sağduyu ile hareket etmelerine davet ediyoruz. Hellim örneğinde olduğu gibi diğer üretim sektörlerimizin de AB pazarlarına girmesi Federal Birleşik KIbrıs’ta olabilir. Bu anlamda önümüzdeki ay Cenevre’de yapılacak görüşmelerin olumlu geçmesi hedefe bir adam daha yaklaşmamızı sağlayacaktır.”