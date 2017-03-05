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“Federal Kıbrıs’ta yeni bir güvenlik sistemi gerekeceğine inanıyoruz”

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“Federal Kıbrıs’ta yeni bir güvenlik sistemi gerekeceğine inanıyoruz”
Askersiz Lefkoşa İnisiyatifi'nin ortak çağrısı ile ‘Askersiz Lefkoşa’ eylemi gerçekleştirildi.

YKP basın bürosundan yapılan açıklamada, daha önceleri Lefkoşa’nın her iki kesiminde eş zamanlı düzenlenen eylemin, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da ortak gerçekleştirildiği belirtildi.

Dünkü eylemde, Sarayönü Meydanı’nda toplanıp Lokmacı geçiş noktasına yürüyen eylemciler, Ledra-Lokmacı geçiş noktasının her iki yanında Türkçe ve Rumca olarak ortak açıklama yaptı.

Ortak açıklamada, bir kez daha Lefkoşa’nın askersizleştirilmesi talebinin dile getirilmesinin ardından eylemciler, Lefkoşa’nın güneyinden ateşkes hattına yanaştı ve Yediler Bölgesinin bulunduğu yerden ara bölgeye girdi.

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Ara bölgede bir saat kalan eylemciler burda top oynayıp uçurtma uçurdu, dans etti.

Kısa bir forum yapan eylemciler, sınırları kabul etmediklerini ifade ettiler.

Forum sırasında girilen alanın sivillerin kullanımına açılarak “barış meydanı” haline dönüştürülmesi için girişim yapılması önerisi kabül gördü.

Son konuşmayı Murat Kanatlı yaptı.

Kanatlı, daha güçlü ve daha kalabalık olarak başka bir yerden ateşkes hattına barışçıl müdahale yapacaklarını belirterek, tüm askerlerin adadan ayrılıncaya, ada tamamen askersizleştirilinceye kadar mücadelelerine devam edeceklerini ifade etti.

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Etkinlik, eylemcilerin kortej halinde ara bölgeden çıkıp Ledra geçiş noktasına ulaşmasıyla sona erdi.

İKİ DİLDE OKUNAN ORTAK AÇIKLAMA

İki dilde okunan ortak açıklamada şunlar kaydedildi:

“Son 11 yıldır Askersiz Lefkoşa için, hayatlarımızın askersizleştirilmesi için yürüyoruz. Geçen yıl ilk kez birlikte yürüdük, Güney’den Kuzey’e ve Kuzey’den Güney’e, bu yıl da aynısını yapacağız. Bu yıl, Askersiz Lefkoşa yürüyüşü, müzakerecilerin Kıbrıs sorununun çözümü için kritik bir noktada bulunduğu dönemde yapılıyor. Lefkoşa surlariçini ikiye bölen ‘sınırları’ geçerek, geçen yıl ilk kez yaptığımız gibi, kuzeyden güneye ve güneyden kuzeye ortak bir rotayla Yeniden Birleşmiş Askersiz bir Kıbrıs talep edeceğiz.

Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türk aktivistlerin yıllardır beraber mücadele ettiği, Kıbrıs’ın tamamen askersizleşmesi talebimizden vazgeçmiyoruz. Federal Kıbrıs’ta yeni bir güvenlik sistemi gerekeceğine inanıyoruz, fakat orta vadede güvenlik duygusunun, ancak bir bütün olarak Kıbrıs'ın federal politik bilincinin inşasına dayanabileceğini biliyoruz. Herhangi bir ordu güvenliğin garantisini veremez. Sadece Kıbrıslı Türkler ve Kıbrıslı Rumlar ortaklaşa adadaki güvenliği sağlayabilir.

Biz Yeşil hattın iki tarafındaki Kıbrıs insanları olarak, yeniden birleşmiş federal bir Kıbrıs isteyen herkesi, adada bulunan tüm ordulara karşı olmaya çağırıyoruz. Güçlerimizi birleştirerek, ülkenin Türk-Yunan-İngiliz-Birleşmiş Milletler ve iki Kıbrıs ordusu fark etmeden tüm ordulardan askersizleşmesini talep edelim ve birbirimize destek olalım. Hala verilecek çok mücadelemiz var ve yerli-yabancı son asker, asker olmayı bırakana kadar mücadeleyi birlikte vereceğiz.“

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