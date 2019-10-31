"Federasyon hikayeleri ile hem kendimizi hem halkımızı kandırıyoruz"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, Kıbrıs konusunda değerlendirmelerde bulunarak, "Federasyon hikayeleri ile kendimizi de kandırıyoruz, halkımızı da kandırıyoruz" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, UBP-HP koalisyonu ile birlikte ilk defa Maraş, iki devletli çözümün konuşulmaya başlandığını söyledi ve “Federasyon hikayeleri ile kendimizi de kandırıyoruz, halkımızı da kandırıyoruz” ifadelerini kullandı.

“FEDERASYON GÖRÜŞMELERİNDE ‘NASIL GOL YEMEYİZ’ DÜŞÜNCESİ VARDI”

Genç TV’de Tarafsız Bakış programına konuşan Bakan Sucuoğlu, federasyon görüşmelerinde ‘nasıl gol yemeyiz’ düşüncesinin hakim olduğunu anlatarak, “Alternatiflerin de masaya koyulup, tartışılması gerekiyor” şeklinde konuştu.

“BİZİM İÇİN AVANTAJ OLAN ŞEY, GÜNEY KIBRIS İÇİN DEZAVANTAJ OLUYOR”

Sovyetler Birliği ve Yugoslavya’nın ayrıldığına, fakat Almanya’nın birleştiğine dikkat çekerek, “Almanya birleşti, ama aynı din, aynı dil, aynı ırk söz konusu. Bizim için avantaj olan şey, Güney Kıbrıs ile farklılığımızdan dolayı dezavantaj oluyor” dedi.