  • BIST 120.702
  • Altın 163,065
  • Dolar 3,7602
  • Euro 4,6682
  • Lefkoşa 5 °C
  • Mağusa 6 °C
  • Girne 6 °C
  • Güzelyurt 4 °C
  • İskele 6 °C
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara 0 °C
SON DAKİKAKabil'de patlayıcı yüklü ambulansla saldırı: En az 95 ölü

FEDERASYONA %65 EVET, PAPADOPULOS’A OXI

» »
FEDERASYONA %65 EVET, PAPADOPULOS’A OXI
Güney Kıbrıs’ta dün gerçekleştirilen Başkanlık seçiminin sonucu belli oldu. Seçim ikinci tura kaldı. 4 Şubat Pazar günü yapılacak ikinci turda, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile AKEL destekli bağımsız Başkan adayı Stavros Malas yarışacak

Rum Yüksek Seçim Kurulu’ndan yapılan resmi açıklamaya göre, oyların tümü sayıldı. Buna göre, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis yüzde 35.50 oranında (137 bin 235), AKEL destekli bağımsız Başkan adayı Stavros Malas yüzde 30.25 oranında (116 bin 942), DİKO Başkan adayı Nikolas Papadopulos ise yüzde 25.74 oranında (99 bin 519) oy aldı.

Rum Yüksek Seçim Kurulu’ndan yapılan açıklamaya göre, 550 bin 876 seçmenin yüzde 28.6’sı seçimi boykot etti. Seçmenin yüzde 71.4’ü oyunu kullandı. Açıklamada, kullanılan oy sayısı 395 bin 915, geçerli oylar 386 bin 584, geçersiz oylar 5 bin 870, boş oylar da 3 bin 461 olarak belirtildi. 154 bin 961 seçmen ise sandığa gitmedi.

1-125.jpg

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Girne’de iki kantin açan kişi tutuklandı28 Ocak 2018 Pazar 15:04
  • Lefkoşa ani rahatsızlıkla gelen ölüm28 Ocak 2018 Pazar 15:03
  • Yarın Meclis’in gündemi başkanlık divanı seçimleri28 Ocak 2018 Pazar 14:57
  • Öğrencilerden LTB Paylaşım Mutfağı’na katkı28 Ocak 2018 Pazar 14:47
  • Yarın hangi bölgelerde elektrik kesintisi olacak?28 Ocak 2018 Pazar 14:42
  • Meral Akıncı: “Kadınların üretkenliği geleceğimiz bakımından büyük bir şans”28 Ocak 2018 Pazar 14:40
  • Beyköy'de intihar28 Ocak 2018 Pazar 14:36
  • Yine kaza, yine ölüm...28 Ocak 2018 Pazar 14:15
  • UBP, DP, YDP hükümeti hazır28 Ocak 2018 Pazar 10:39
  • MDP, üyeleri ve halk arasında gerginlik yaşandığı iddialarını yalanladı28 Ocak 2018 Pazar 06:09
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti