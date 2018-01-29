FEDERASYONA %65 EVET, PAPADOPULOS’A OXI

Güney Kıbrıs’ta dün gerçekleştirilen Başkanlık seçiminin sonucu belli oldu. Seçim ikinci tura kaldı. 4 Şubat Pazar günü yapılacak ikinci turda, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile AKEL destekli bağımsız Başkan adayı Stavros Malas yarışacak

Rum Yüksek Seçim Kurulu’ndan yapılan resmi açıklamaya göre, oyların tümü sayıldı. Buna göre, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis yüzde 35.50 oranında (137 bin 235), AKEL destekli bağımsız Başkan adayı Stavros Malas yüzde 30.25 oranında (116 bin 942), DİKO Başkan adayı Nikolas Papadopulos ise yüzde 25.74 oranında (99 bin 519) oy aldı.

Rum Yüksek Seçim Kurulu’ndan yapılan açıklamaya göre, 550 bin 876 seçmenin yüzde 28.6’sı seçimi boykot etti. Seçmenin yüzde 71.4’ü oyunu kullandı. Açıklamada, kullanılan oy sayısı 395 bin 915, geçerli oylar 386 bin 584, geçersiz oylar 5 bin 870, boş oylar da 3 bin 461 olarak belirtildi. 154 bin 961 seçmen ise sandığa gitmedi.