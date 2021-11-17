  • BIST 1.707,040
  • Altın 635,64
  • Dolar 10,6128
  • Euro 12,0220
  • Lefkoşa 23 °C
  • Mağusa 22 °C
  • Girne 22 °C
  • Güzelyurt 22 °C
  • İskele 22 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 12 °C
SON DAKİKABilim insanları duyurdu: Aşısızların Covid-19’dan ölme olasılığı 16 kat daha fazla

Federer, Sezonun İlk Grand Slam Turnuvasında Yok

» »
İsviçreli tenisçi Roger Federer, ocak ayında düzenlenecek sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık’ta sakatlığı nedeniyle yer almayacak.
Federer, Sezonun İlk Grand Slam Turnuvasında Yok

Dünya klasmanının ilk 10’una ilk kez Mayıs 2002’de giren ve 968 hafta kalan 40 yaşındaki Federer, geçen ay ilk 10’un dışına çıkmıştı.

 

 

Ülkesinin Le Matin gazetesine röportaj veren Federer, diz ameliyatı sonrası rehabilitasyon döneminin kendisi için çok önemli olduğunu anlattı.

Kortta ve günlük hayatındaki geleceği için ameliyatın kaçınılmaz olduğunu aktaran Federer şöyle devam etti: “İleride çocuklarımla kayak yapmak, arkadaşlarımla futbol ya da tenis oynamak istiyorum. Biliyorum çok zor olacak ama ben bu tür mucizelere inanırım. Tenis kortunda tekrar neler başarabileceğimi görmek istiyorum. Wimbledon’da oynayabilirsem benim için büyük sürpriz olur.”

Geri dönmeye çalışmanın hayranlarına teşekkür etme şekli olduğunu kaydeden deneyimli sporcu, kendisini destekleyenlerin geçen sezon çim korttaki performansından daha iyisini hak ettiklerini ekledi.

Röportajda, Federer’in ocak ayında yeniden koşmaya başlayacağı ve en erken mart-nisan aylarında kortlara dönmesinin beklendiği kaydedildi.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • F1 Brezilya Grand Prix'sinin galibi Hamilton!14 Kasım 2021 Pazar 22:17
  • Ataoğlu’ndan Satranca Daha Fazla Katkı Sözü14 Kasım 2021 Pazar 13:41
  • Lewis Hamilton 5 sıra ceza aldı12 Kasım 2021 Cuma 22:26
  • Engelliler Spor Federasyonu İle Masa Tenisi Federasyonu Arasında Protokol İmzalandı10 Kasım 2021 Çarşamba 19:03
  • KKTC Başbakanlık Kupası Şampiyonu DAÜ10 Kasım 2021 Çarşamba 13:02
  • Görme sorunu yaşayan Marc Marquez MotoGP'de sezonu kapattı09 Kasım 2021 Salı 19:04
  • Mustafa Alnar Avrupa Şampiyonu09 Kasım 2021 Salı 12:11
  • Kortlarda şampiyonlar belirlendi06 Kasım 2021 Cumartesi 23:10
  • Kortlarda Şampiyonlar Belirlendi06 Kasım 2021 Cumartesi 16:31
  • Kempo Milli Takım Dünya Şampiyonasına Damga Vurdu03 Kasım 2021 Çarşamba 18:29
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti