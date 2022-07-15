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Federica Ferrari Bravo: Kıbrıs bölgenin boru hatlarına doğal gaz sağlayacak durumda olacak

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İtalya’nın Güney Kıbrıs’taki Büyükelçisi Federica Ferrari Bravo, ENI-TOTAL konsorsiyumunun, Rum yönetiminin tek yanlı ilan ettiği MEB’in 6’ncı parselinde doğal gaz yatağı keşfedilmesi halinde Güney Kıbrıs ve AB için “oyunun kurallarının değişeceğini”
Federica Ferrari Bravo: Kıbrıs bölgenin boru hatlarına doğal gaz sağlayacak durumda olacak

Alithia ve diğer gazetelere göre Rum Haber Ajansı (KİPE) ile İtalyan Haber Ajansı arasında imzalanan anlaşma vesilesiyle KİPE’yi ziyaretinde konuşan Bravo, 6’ncı parseldeki muhtemel keşif ile Güney Kıbrıs’ın “bölgenin boru hatlarına doğal gaz sağlayabilecek durumda olacağını” vurguladı.

Doğu Akdeniz’in Güney Kıbrıs ve İtalya için önemine işaret ederek ülkesinin enerji alanında oldukça aktif olduğunu hatırlatan Bravo bu dönemde İtalyan ENI şirketinin, Fransız TOTAL şirketi ile birlikte 6’ncı parselde doğal gaz keşif olanaklarını araştırdığını söyledi.

Bravo enerji meselesinin Ukrayna krizi nedeniyle birçok AB ülkesinin gündeminin en üst sırasında bulunduğunu hatırlatarak “Böyle bir keşif yapılırsa, Kıbrıs ve AB için oyunun kuralları değişir” dedi.

Bravo ENI ve TOTAL’in şu anda çalıştığı 6’ncı parselde yatak keşfedilmesi halinde Güney Kıbrıs’ın “bölgenin boru hatlarına doğal gaz sağlayabilecek durumda olacağını, kendi ekonomisini geliştirip Avrupa’nın enerji yeterliliğine, yalnız Avrupa değil Doğu Akdeniz bölgesine de katkı sağlayacağını” belirtti.

Bravo “Doğu Akdeniz bölgesi sorunları olan bir bölgedir. Bunu reddetmemiz gerekmiyor ancak farklı düzeylerde uluslararası işbirlikleri aracılığıyla, bazı sorunlar bölgenin tamamının ve ülkelerimizin menfaatine çözülebilir” ifadesini de kullandı.

Güney Kıbrıs ve İtalya’nın, aralarındaki işbirliğini daha da geliştirme yönünde çalıştıklarını, ülkesinin MED 9 grubuna (Güney Avrupa)  büyük önem verdiğini belirterek şunları ekledi:

“Akdeniz bölgesi ülkelerinin, ortak hedeflerimiz ve ortak sorunlarımız olduğu için Avrupa’da ve uluslararası sahnede rol sahibi olduğuna inanıyoruz. İtalya ve Kıbrıs,  her ikisi de Akdeniz’in farklı taraflarındaki ülkeler olduğundan bu alanda rol oynayabilir.”

Bravo Güney Kıbrıs’ın “Doğu Akdeniz bölgesindeki güncellenmiş rolüne” değinirken ise Rum diplomasisinin bölgede oldukça aktif olduğun, Rum yönetiminin bölge ülkeleriyle bağları güçlendirmek için çok şey yaptığına şahit olunduğunu söyledi.

Fileleftheros haberi “Gözler ‘6’ncı Parselde… İtalyan Büyükelçi Yatak Keşfi Oyunun Kurallarını Değiştirir Diyor… ‘Kıbrıs Bölgenin Boru Hatlarına Doğal Gaz Sağlar”

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