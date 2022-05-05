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Fed’in ardından peş peşe faiz artışları

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ABD Merkez Bankası'nın (Fed) dün faiz artışı kararı almasının ardından küresel merkez bankaları da sıkılaşma politikalarını hızlandırmaya başladı.
Fed’in ardından peş peşe faiz artışları

Fed’in yüksek enflasyon karşısında politika faizini 50 baz puan artırması, diğer merkez bankalarını da harekete geçirdi. Fed’in son 22 yılda gerçekleştirdiği en sert faiz artışının ardından Brezilya Merkez Bankası ile Körfez ülkeleri de faiz artırdı.

Brezilya Merkez Bankası, politika faizini 1 puan artışla yüzde 12,75 seviyesine yükseltti. Böylelikle bankanın son 1 yılda yaptığı faiz artışı 10,75 puana ulaştı.

Sıkılaştırma politikasına devam eden Brezilya Merkez Bankası önümüzdeki toplantı için de faiz artışı sinyali verdi. Kararın ardından yapılan açıklamada enflasyon beklentileri durağanlaşana kadar bankanın sıkı para politikası stratejisine devam edeceği vurgulandı.

KÖRFEZDE FAİZ FIRTINASI

Öte yandan para birimleri dolara çıpalı olan Körfez ülkeleri de Fed’in ardından faiz artışına gitti. Suudi Arabistan Merkez Bankası repo oranını 50 baz puan artışla yüzde 1,75’e yükseltti.

Katar Merkez Bankası mevduat oranını 50 baz puan artışla yüzde 1,50’ye, borçlanma oranını 25 baz puan artışla yüzde 2,75’e ve repo oranını da 50 baz puan artışla yüzde 1,75’e çıkardı.

Birleşik Arap Emirlikleri Merkez Bankası da gecelik mevduat oranını 50 baz puan artırdı.

Bahreyn Merkez Bankası da, Fed’in artırımına paralel olarak, bir hafta vadeli mevduat faizini 50 baz puan artırarak yüzde 1,75’e yükselttiğini söyledi.

FED’DEN SON 22 YILIN EN YÜKSEK FAİZ ARTIŞI

ABD'de martta yüzde 8,5 ile 40 yılın zirvesine yükselen enflasyonu frenlemek isteyen ve martta 25 baz puanla faiz artışlarına başlayan Fed, 2000 yılının ardından ilk kez bugün 50 baz puan artışa imza attı. Böylece faiz aralığı yüzde 0,75-1,00 aralığına çekildi. Banka, üç yıl sonra ilk faiz artışını 16 Mart'ta 25 baz puanla yapmıştı.

Fed Başkanı Jerome Powell, kararın ardından yaptığı konuşmada, “75 baz puan faiz artırımı aktif olarak tartışılan düşünülen bir şey değil” dedi. Powell ayrıca ABD’de enflasyonun hedeflenenin oldukça üzerinde olduğunu belirtti.

Dolar dünyanın bir numaralı rezerv parası olduğu için, doların faizi ve miktarı da tüm dünyayı etkiliyor.

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