Fed’in faiz artışlarını yavaşlatması bekleniyor

Traderlar, Fed’in Kasım ayında faiz artış hızını yavaşlatmasını bekliyor.

ABD Merkez Bankası’nın bu ayki toplantıda 75 baz puan faiz artırmasına neredeyse kesin gözüyle bakılıyor. Bugün açıklanacak ABD enflasyonunun aylık yüzde 1,1 olması, yıllık bazda da yüzde 8,8 ile 41 yılın zirvesine ulaşması bekleniyor.

Her ne kadar çekirdek enflasyonun yüzde 5,7’ye gerilemesi beklense de Traderlar hala bu ay için 75 baz puan faiz artış tahminlerini düşürmedi.

Fed’in 21 Eylül, 2 Kasım ve 14 Aralık toplantısına ilişkin beklentiler takip edilecek. Swaplar, Eylül toplantısı için 75 baz puanlık artışı yüzde 30 olarak fiyatlıyor. Sonraki toplantıda 25 veya 50 baz puan artış için beklentiler yakınken Aralık toplantısında Fed’in duraklaması bekleniyor.

Bu beklentilerin ne yönde evrileceğini görmek için bugün açıklanacak enflasyon verisi ve Fed yetkililerinin açıklamaları yakından takip edilecek. Enflasyon rakamı, hisse senedi ve tahvil piyasaları için de önemli olacak