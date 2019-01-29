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FED'in faiz kararı doları nasıl etkiledi

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FED'in faiz kararı doları nasıl etkiledi
FED'in faiz kararı doları nasıl etkiledi

Dolar kuru, geçen haftaki iyimser havayla haftaya 5.25 seviyesinde başlamasının ardından dün öğlen saatlerinde başladığı kademeli yükselişini 29 Ocak sabahında da sürdürüyor. Fed'in faiz toplantısındaki küresel riskleri fiyatlayan dolar/TL kâr realizasyonuyla birlikte 5.33 seviyesini aştı. Euro ise 6.10 üzerinde. Dolar ve euro kuru haftaya yükselişle başladı. Çarşamba günü açıklanacak olan TCMB Enflasyon Raporu ve Fed'in Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısına odaklandı.

Merkez Bankası'nın PPK toplantısı, Bakan Albayrak'ın Davos'tan gelen mali disiplin açıklamaları sonrası 5.25 altını test eden dolar kuru, dün başlayan çıkışını sürdürdü ve 29 Ocak sabahı 5.33 civarında seyrediyor. Euro ise 6.10 üzerinde.

Uzmanlar aşağı yönlü trendin ardından başlayan tırmanışı küresel risklerin öncesinde yatırımcının olası bir dalgalanmaya karşın kâr realizasyonu olarak değerlendiriyor. Fed toplantısı, Brexit'in akıbeti ve Suriye'deki gelişmelerin yanı sıra ABD-Çin ticaret müzakereleri de dikkatle izleniyor. Geçen ay para piyasalarını etkileyen Huawei krizinde dün itibarıyla yeni bir sayfa açıldı. ABD Adalet Bakanlığı, Çinli telekomünikasyon şirketi Huawei'yi "ABD'li şirkete ait ticari sırları çalmak" ve "bankaları dolandırmak"la suçladı. Bugün ve Çarşamba günü yapılacak üst düzey ABD-Çin ticaret görüşmelerine bu gelişmenin nasıl yansıyacağı merak konusu.

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