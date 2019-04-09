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Fedonos’tan Kıbrıs Türk mallarıyla ilgili açıklama

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Baf Belediye Başkanı Fedonas Fedonos, bazı kişilerin Kıbrıs Türk malları konusunda ganimet ve talan dönemini özlediklerini söyledi.
Fedonos’tan Kıbrıs Türk mallarıyla ilgili açıklama

Alithia gazetesinin haberine göre, Fedonos, Baf’taki bir Kıbrıs Türk malının, usulsüz şekilde AKEL’in Baf Belediye Meclisi’ndeki üyesinin kızına verildiğinin ortaya çıkmasının akabinde yaptığı açıklamada, geçmişte Kıbrıs Türk malı alan ve bugün de, bu malı ele geçirmek için gerekli prosedürleri tamamlamaya çalışan bazı kişilerin, bu malları yasadışı şekilde aldıkları ve bu malı almak için gereken önkoşullara haiz olmadıkları için tepkili olduklarını ve bu durumdan kurtulmaya çalıştıklarını kaydetti.
Fedonos, bu kişilerin, gerçeği çarpıtmakla kalmayıp; aynı zamanda belediyeyi, belediye başkanını ve Rum İçişleri Bakanlığı’nın “kendilerini haksız yere hedef gösterdiğini” iddia ettiklerini belirtti.

GALANOS KIBRIS TÜRK MALLARI VASİLİĞİ İLE GÖRÜŞME TALEP ETTİ

Öte yandan Politis gazetesi, sözde “Maraş Belediyesi”nin Başkanı Aleksis Galanos’un, Kıbrıs Türk Malları Vasiliği ile, Baf’taki Kıbrıs Türk mallarıyla ilgili görüşmek istediğini yazdı.
Gazete, Galanos’un Baf’ın “Mutallo” meydanında önceki gün, Kıbrıs Türk mallarının idaresini protesto etmek için düzenlenen etkinlikte, bölge sakinlerinin şikayetlerini aldığını ve bu şikayetleri, görüşme talebiyle birlikte, Rum İçişleri Bakanlığı’na gönderdiğini kaydetti

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