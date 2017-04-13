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Fehmi Koru, Abdullah Gül’ün “hayır” diyeceğini ima etti

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Fehmi Koru, Abdullah Gül’ün “hayır” diyeceğini ima etti
Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’le arkadaşlığıyla bilinen Fehmi Koru, Gül’ün referandumda “hayır” diyeceğini ima etti

Fehmi Koru bugün “Dost fotoları… İngiltere… IRA… Abdullah Gül ve Şükrü Karatepe…” başlıklı bir yazı kaleme aldı. Fehmi Koru’nun ismin taşıyan siteden yayımlanan yazıda Koru, Abdullah Gül’ün referandumda “hayır” diyeceğini ima etti.

Fehmi Koru, Abdullah Gül ve Şükrü Karatepe’nin 1977 yılında Londra Hyde Park’ta çekilmiş fotoğraf ile yayımlanan yazıda Koru, İngiltere anılarını paylaştı. Abdullah Gül’ün Exeter Üniversitesi eğitim imkânlarından bir süre yararlandığını ancak kendisinin hiç Exeter’e gitmediğini belirtti.

Abdullah Gül ile arkadaşlığının 1970’lere uzandığını söyleyen Koru, Milli Türk Talebe Birliği (MTTB) kongrelerinden birinde Gül ile aynı kare içerisindeki fotoğrafını paylaştı. İngiltere’de ise birlikte bulunduklarını ve birlikte Türkiye’ye döndüklerini belirten Koru, Gül ile yakınlığını sıkça vurguladığı yazının son kısmında şu ifadeleri kullandı:

Anayasa değişikliği konusunda tavrımız

Benim karşı çıktığım anayasa değişikliğini Şükrü Karatepe güçlü biçimde savunuyor. Abdullah Gül de sessiz…

Merak eden, Abdullah Gül’ün cumhurbaşkanı iken yaptığı konuya ilişkin açıklamalarını arar, bulur ve görüşünü öğrenir…

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