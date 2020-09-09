Felaket filmi gibi! Sıcaklık 18 saatte 30 derece düştü, dünya şokta!

ABD'nin bazı eyaletlerinde dün hava sıcaklıkları bir günde yaklaşık 33 derece birden düşmüştü. ABD'nin batısındaki bazı eyaletlerde sıcaklıklar 18 saatte 30 derece birden düştü, kar uyarısı verildi. Kimi bölgelerde sıcaklığın yine ani bir şekilde düşmesi beklenirken, bazı şehirlerde sıcaklığın 15 dakikada 14 derece düştüğü ölçüldü. İşte son dakika haberine dair detaylar..

ABD'de dün beklenen olmuş ve polar vortex (kutup girdabı) ile bazı eyaletlerde birkaç saat içerisinde rekor düzeyde sıcaklık düşüşü yaşanmıştı. Montana eyaletinde birçok şehirde kar yağışı başlamış ve sıcaklık bir günde 33 derece birden düşmüştü. Ülkedeki ani sıcaklık düşüşleri sürüyor. Kimi bölgelerde sıcaklığın yine 30 derece kadar düşmesi beklenirken, bazı şehirlerde sıcaklığın 15 dakikada 14 derece düştüğü ölçüldü. İşte şoke eden bu hava olayına dair detaylar şöyle devam ediyor;