Felaket filmi gibi! Sıcaklık 18 saatte 30 derece düştü, dünya şokta!

ABD'nin bazı eyaletlerinde dün hava sıcaklıkları bir günde yaklaşık 33 derece birden düşmüştü. ABD'nin batısındaki bazı eyaletlerde sıcaklıklar 18 saatte 30 derece birden düştü, kar uyarısı verildi. Kimi bölgelerde sıcaklığın yine ani bir şekilde düşmesi beklenirken, bazı şehirlerde sıcaklığın 15 dakikada 14 derece düştüğü ölçüldü. İşte son dakika haberine dair detaylar..
ABD'de dün beklenen olmuş ve polar vortex (kutup girdabı) ile bazı eyaletlerde birkaç saat içerisinde rekor düzeyde sıcaklık düşüşü yaşanmıştı. Montana eyaletinde birçok şehirde kar yağışı başlamış ve sıcaklık bir günde 33 derece birden düşmüştü. Ülkedeki ani sıcaklık düşüşleri sürüyor. Kimi bölgelerde sıcaklığın yine 30 derece kadar düşmesi beklenirken, bazı şehirlerde sıcaklığın 15 dakikada 14 derece düştüğü ölçüldü. İşte şoke eden bu hava olayına dair detaylar şöyle devam ediyor;
ABD'nin iç batı bölgesinde yer alan Nevada, Utah, Wyoming ve Colorado eyaletlerinde hava sıcaklığının bir günde 30 derece düşeceği uyarısı yapıldı.
Bu hafta içerisinde sıcaklık rekorlarının kırıldığı bu bölgeyi Kanada üzerinden gelen soğuk hava dalgasının etkisi altına alacağı belirtildi.
Soğuk hava dalgası, Salı günü sıcaklıkları aşağı çekerken, kar yağışının ise Çarşamba gününden (bugün) itibaren etkisini artırması bekleniyor.
ABD Ulusal Hava Servisi (NWS), söz konusu eyaletlerde kar kalınlığının 15 santimetreye ulaşabileceği, rüzgarın hızının da saatte 50 kilometreyi aşabileceği uyarısı yaptı.
NWS'in Colorado'daki meteoroloji uzmanlarından Evan Direnzo, "24 saat içerisinde rekor sıcaklıklardan karlı havaya geçiş yaptık" ifadelerini kullandı
Sosyal medya kullanıcıları da cep telefonlarına ve fotoğraf makinelerine sarıldı ve aniden bastıran sezonun ilk karını fotoğraflayarak beyaz örtünün ve zaman zaman lapa lapa yağan karın fotoğraflarını paylaştı
Colorado'nun başkenti Denver'da Pazartesi günü hava sıcaklığı 33 derece olmuştu. Salı günü sıcaklık, 1,5 dereceye kadar düşerken, Çarşamba günü de sıfırın altına inmesi bekleniyo
15 DAKİKADA 14 DERECE BİRDEN DÜŞTÜ
Diğer bazı eyaletlerde de düşüşler daha kısa sürede görüldü. Idaho eyaletinin Pocatello kentinde 15 dakikada sıcaklık 14 derece düştü. Wyoming eyaletinde de öğlen ile akşam arasındaki sıcaklık farkı 10'u aştı. Bölgede bu kadar sert düşüşlerin görülmesinde rüzgarın yön değiştirmesi önemli rol oynuyor. Sıcaklıkların yüksek olduğu dönemde, rüzgar batı ve güney yönlerinden esiyordu. Rüzgarın Salı gününün ilk saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğu yönünden esmeye başlamasıyla yüksek bölgelerde hava yükseldi ve genişleyerek soğumaya başladı. Kuzeyden gelen soğuk havanın etkisiyle sıcaklıklarda ani ve sert düşüşler görüldü. Bu bölgede çok sık olmasa da bu tarz ani hava değişimleri daha önce de görüldü. Denver'da kayıtların tutulmaya başladığı 150 yıllık dönem içerisinde biri 1974, diğeri 1993'te olmak üzere iki kez, 30 derecenin üzerinde seyreden sıcaklıklar bir günde yerini karlı havaya bırakmıştı.
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