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Felaket gecesi: 2 ölü 6 yaralı!

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Felaket gecesi: 2 ölü 6 yaralı!
Felaket gecesi: 2 ölü 6 yaralı!

Gazimağusa-Lefkoşa yolunda ölümlü kaza. aynı gece aynı yerde ikinci kez trafik kazası meydana geldi. Yaşanan trafik kazasında MM 997 plakalı araçta bulunan iki kişinin hayatını kaybettiği, 1’i ağır 3 kişi de yaralandığı belirtildi .

Kazaya karışan diğer aracın plakasının ise KS 576 olduğu araçların ise hurda yığınına döndüğü bildirildi.

Polisten verilen bilgiye göre kaza dün gece saat raddelerinde 23.55 raddelerinde Gazimağusa-Lefkoşa anayolu üzerinde 18-20 km'leri arasında Lefkoşa istikametine doğru seyreden İskele’de sakin 42 yaşındaki Coşkun ÖZKIYIKCI yönetimindeki MM 997 plakalı salon araç sürücüsünün dikkatsizliği sonucu yolun sağından orta refüjden yoldan çıkıp karşı şeride girmesi sonucu o esnada Lefkoşa istikametinden Mağusa istikametine doğru seyreden Yeniboğaziçi’nde sakin 33 yaşındaki Mehmet YABA  yönetimindeki KS 576 plakalı Jeep aracın önünü tıkaması sonucu çarpışmıalarıyla yaşandı.

Kaza sonucu MM 997 plakalı araç sürücüsü Coşkun ÖZKIYIKCI ve araçta yolcu olarak bulunan 34 yaşındaki Tuba KILIÇ kaza mahallinde yaşamlarını yitirdiler.

MM 997 plakalı araçta yolcu olarak bulunan İpek ÖZYAŞAMIŞ ambulans ile Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne kaldırılırak yoğun bakım servisinde müşahade altına alınmıştır.

KS 576 plakalı araç sürücüsü Mehmet YABA ambulans ile Gazimagosa Devlet Hastanesine kaldırılarak yapılan tedavisine müteakip Yakın Doğu Hastanesine sevk edildiler.

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