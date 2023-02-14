Felaketin 9. gününde can kaybı 31 bin 643’e yükseldi

Türkiye ard arda yaşanan iki büyük depremin neden olduğu felaketin yaralarını sarmaya çalışıyor. Arama kurtarma çalışmalarının 9. gününde can kaybı 31 bin 643’e yükseldi.

Türkiye Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, depremin vurduğu 10 ildeki hasar tespit çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Şu ana kadar 763 bin binada hasar tespit çalışması yapıldığını belirten Kurum, 41 bin 791 binanın ağır hasarlı olduğunu söyledi.

Bakan Kurum,10 ildeki hasar tespit çalışmalarının bir hafta içinde tamamlamayı hedeflediklerinin de altını çizdi.

Bu arada, Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin etkilediği yerlerden Adana’da arama kurtarma çalışmaları tamamlandı.

Zamana karşı yarışın sürdüğü kentlerde çalışmalar devam ederken Türkiye Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, Adana’da arama kurtarma çalışmalarının tamamlandığını duyurdu.