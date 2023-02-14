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Felaketten sonra Lefkoşa'daki Yavru Külliye yeniden tartışılmaya başlandı!

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Felaketten sonra Lefkoşa'daki Yavru Külliye yeniden tartışılmaya başlandı!
Felaketten sonra Lefkoşa'daki Yavru Külliye yeniden tartışılmaya başlandı!

Felaketten sonra Lefkoşa'daki Yavru Külliye yeniden tartışılmaya başlandı!

Türkiye'de yaşanan  deprem felaketi sonrasında KKTC'de de ruhsatsız, kaçak binalar ile Kıbrıs Türk Mimar Mühendis Odaları Birliği Yasası ile İmar Yasalarında yapılamaya çalışılan değişikliğe çevrildi.

 

YAVRU KÜLLİYE RUHSATSIZ

Lefkoşa'ya yapılmaya başlanan ve halk arasında "YAVRU KÜLLİYE" olarak anılan Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesinin de ruhsatları alınmış değil. Bu durum karşısında sivil toplum örgütleri, siyasal partiler Lefkoşa'da günlerce eylem yapmıştı.

 

RUHSATSIZ VE KAÇAK YAPILAR NE OLACAK?

Yaşanan deprem felaketi sonrasında kuzey Kıbrıs'ta kaçak, ruhsatsız yaslara aykırı olarak yapılan yapıların durumunun ne olacağı mahkemelerin bu konular hakkında ilerleyen süreçlerde ne gibi karalar vereceği merak konusu ve tartışma konusu oldu.

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