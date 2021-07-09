  • BIST 1.374,070
  • Altın 503,72
  • Dolar 8,6650
  • Euro 10,2450
  • Lefkoşa 38 °C
  • Mağusa 37 °C
  • Girne 35 °C
  • Güzelyurt 35 °C
  • İskele 37 °C
  • İstanbul 29 °C
  • Ankara 27 °C
SON DAKİKADelta varyantı durdurulamıyor! Dünya ayakta!

Felç hastalarında belirtiler 10 yıl önce ortaya çıkıyor

» »
Yaklaşık 15 bin katılımcı üzerinde yapılan çalışma, Türkiye'de her 250 bin kişiyi etkileyen felç hastalığının önlenmesi için dönüm noktası olma niteliğini taşıyor.
Felç hastalarında belirtiler 10 yıl önce ortaya çıkıyor

Yaklaşık 15 bin katılımcı üzerinde yapılan çalışma, Türkiye'de her 250 bin kişiyi etkileyen felç hastalığının önlenmesi için dönüm noktası olma niteliğini taşıyor. Bilim insanları, erken sinyallerin tespit edilmesinin hastaları felç riskinden koyabileceğini açıkladı. 

Hollanda’da yapılan yeni bir araştırmaya göre, insanlar felç geçirmeden on yıl öncesine kadar bir dizi belirti gösteriyor.  Bu belirtiler arasında hızlı bir zihinsel ve bilişsel gerileme yer alıyor. Ayrıca hesap yapma ve yemek pişirme gibi günlük işlerini yerine getirme becerilerinde azalma yaşanıyor.

28 YIL BOYUNCA 14 BİN 712 KİŞİ İZLENDİ

NTV'nin aktardığına göre, Rotterdam'daki Erasmus MC Üniversitesi'nden araştırmacılar, 28 yıl boyunca gözlemlenen  14 bin 712 kişinin verilerini inceledi. Her biri, çalışmanın başlangıcında ve birkaç yılda bir, bazı zihinsel ve fiziksel testlere tabi tutuldu.

Testler, hafıza testleri, sözel akıcılık, yemek pişirme, temizlik ve mali durumlarını yönetme yeteneklerinin bir değerlendirmesini içeriyordu. Çalışma süresi boyunca, 1662 katılımcı ortalama 80 yaşında ilk kez felç geçirdi.

HANGİ GRUPLAR DAHA YÜKSEK RİSK ALTINDA?

Sonuçlarda, felç geçirenler ile geçirmeyen arasında 10 yıl öncesine ilişkin büyük farklar olduğu görüldü. Temel ve ileri düzey günlük görevleri yerine getirme becerilerindeki farklılıklar, felçten iki ile üç yıl önce ortaya çıktı.

Bununla birlikte, kadınların, daha az akademik niteliklere sahip kişilerin ve alzheimer hastalığı ile ilişkili bir gene sahip olanların yüksek felç riski altında olduğu açıklandı. 

Çalışmanın yazarlarından Alis Heshmatollah, "Bulgularımız, gelecekteki felç hastalarının akut olaydan 10 yıl öncesine kontrollerden sapmaya başladığını gösterdi, bu da bilişsel ve fonksiyonel gerileme yaşayan bireylerin daha yüksek inme riski altında olduğunu ve olası felç adayları olduğunu gösteriyor” dedi.

TÜRKİYE'DE HER YIL 250 BİN KİŞİ FELÇ OLUYOR

Her yıl Türkiye’de 250 binin üzerinde kişi felç geçiriyor ve toplam 2 milyonun üzerinde inme hastası bulunuyor. Önlem alınmadığı takdirde kişide hayati risk ve kalıcı sakatlıklara yol açan felç, yaşam tarzında yapılacak değişiklikler ve düzenli sağlık kontrolleri ile önlenebiliyor.

Bulguların beyinde yıllar öncesinden zararlı fiziksel değişikliklerin meydana geldiğini gösterdiğini söyleyen Dr Heshmatullah, ''Felç  öncesi biliş ve günlük işlevsellikteki hızlanan düşüş, gelecekte felç geçirecek bireylerin, akut olaydan yıllar önce, serebral küçük damar hastalığı, nörodejenerasyon ve iltihaplanma gibi intraserebral hasar birikmesinden muzdarip olduğunu gösteriyor'' şeklinde konuştu.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Singapur Sinovac aşısı olanları aşılı saymayacak08 Temmuz 2021 Perşembe 20:55
  • Endonezya'da Sinovac'ı tartışmaya açan ölüm08 Temmuz 2021 Perşembe 19:15
  • ABD’de dikkat çeken araştırma: Corona virüsü arkadaşlığı da öldürdü08 Temmuz 2021 Perşembe 14:28
  • Corona virüsü yasaklarının kalkmasına DSÖ’den sert uyarı: Epidemiyolojik salaklık08 Temmuz 2021 Perşembe 14:14
  • Maske taksanız da cildinizi güneşten koruyun! 8 kritik kural!08 Temmuz 2021 Perşembe 14:01
  • ‘Soğuk algınlığıdır’ deyip de geçmeyin08 Temmuz 2021 Perşembe 13:45
  • Delta Plus Varyantı: 6 soru 6 cevap!08 Temmuz 2021 Perşembe 13:02
  • "Delta varyantına karşı tedbirler artırılmalı"08 Temmuz 2021 Perşembe 12:49
  • Akşamdan sabaha 41 yeni vaka daha…08 Temmuz 2021 Perşembe 11:12
  • Araştırma: mRNA aşıları anne sütüyle bebeğe taşınmıyor08 Temmuz 2021 Perşembe 10:40
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti