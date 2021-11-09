Felçli hasta beyin implantıyla düşüncelerini yazıya döktü

ABD'de bir teknoloji firması tarafından üretilen beyin implantı, felçli bir adamın düşüncelerini yüzde 94 doğrulukla metne çevirdi.

ABD'de bir teknoloji firması tarafından üretilen beyin implantı, felçli bir adamın düşüncelerini yüzde 94 doğrulukla metne çevirdi.

2007 yılında geçirdiği omurilik yaralanması nedeniyle boyundan aşağısı felç olan bir adam, hayali el yazısını gerçek metne çeviren bir beyin implantı sistemi sayesinde düşüncelerini iletebildi.

Araştırma sırasında 65 yaşında olan adam, eli ve tüm uzuvları birkaç yıldır felç olduğu için gerçek bir yazı yazamıyordu.

BrainGate adlı cihaz, el yazısı sırasında üretilen sinirsel aktivite sinyallerini yorumlamak için yapay zeka (AI) kullanan bir beyin-bilgisayar arayüzü.

Motor korteksine yerleştirilen elektrotlar, beyin aktivitesinin sinyallerini kaydetti, bunlar daha sonra harici bir bilgisayarda çalışan algoritmalar tarafından yorumlandı.

Stanford Üniversitesi'nden sinirsel protez uzmanı Frank Willett, "Bu yeni sistem, hem intrakortikal elektrotlar tarafından kaydedilen zengin nöral aktiviteyi hem de nöral olarak kodu çözülen harflere uygulandığında hızlı ve doğru metin oluşturabilen dil modellerinin gücünü kullanıyor" dedi.

