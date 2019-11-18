Felçli köpeğini bebek arabasıyla gezdiriyor

Bursa’da yaşayan Banu Baltacı (39), sokaktan sahiplendiği felçli köpeği, her gün bebek arabasıyla gezdiriyor. ‘Bıdık’ ismini verdiği köpeğin dışarıdayken çok mutlu olduğunu söyleyen Baltacı, “Beni bebek arabasıyla köpek gezdirirken görenler deli olduğumu sanıyor” dedi.

Baltacı, beş ay önce sokakta gördüğü yardıma muhtaç köpeği evine alarak ihtiyaçlarını karşıladı. Veterinere götürdüğü köpeğin ‘gençlik’ hastalığına yakalandığını öğrendi. Köpeğin vücudunun tutmadığını gören kadın, kendi elleriyle mama yedirerek suyunu içirmeye başladı.

Bıdık’ın, evde sıkıldığını düşünen Baltacı, sorunu bebek arabasıyla çözdü. Köpeği her gün sokak sokak gezdiren Baltacı, tedavi masrafları için hayvanseverlerden yardım bekliyor.

Bıdık’ın kendi başına yemek yiyip su içemediğini, ihtiyacı olduğunda kesik kesik ağlayarak yardım istediğini söyleyen Baltacı şöyle konuştu: “Felçli, yürüyemiyor diye bir hayvanı eve hapsetmenin bir anlamı yok. Evimizde küçük bir bahçemiz var ama o Bıdık için yeterli değil. Önceden sahiplendiğim köpekleri bu çevrede gezdirmeye çıkarıyorum zaten. Bıdık’ı neden çıkarmayayım ki? Bıdık yürüyemiyor olsa bile toprağa, çimenlere değsin diye düşündüm. Hava alsın, güneş görsün istedim. Kollarımda rahatsızlık olduğu için kucağımda çok fazla taşıyamıyordum. Bu yüzden bebek arabasıyla nasıl olur diye düşündüm ve bir arkadaşıma söyledim. Sonra arkadaşım bana bu bebek arabasını getirdi. Bu şekilde gezmeye, dolaşmaya başladık. Akşamları bu parkta arkadaşlarımızla toplanıyoruz. Bıdık da yanımda oluyor ve bu durumdan dolayı mutlu oluyor. Dışarıya çıkıp gezdirdiğim zaman hava almış oluyor ve daha rahat uyuyor.”