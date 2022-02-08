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Felçlileri Ayağa Kaldıracak Tedavi!

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Felçlileri Ayağa Kaldıracak Tedavi!
Felçlileri Ayağa Kaldıracak Tedavi!

İsviçreli bilim insanları felç geçiren hastalara umut olabilecek bir tedavi geliştiriyor. Nature Dergisi'nde yayımlanan makalenin sonuçlarına göre üç erkek deneysel bir tedaviye katıldı. Felçli olan bu insanların hepsi omurilik zedelenmesi yaşamıştı.

CNN'de yer alan bilgilere göre deneysel tedavi sonucu Michel Rocatti adındaki hasta yeniden basit hareketleri yapabilecek seviyeye geldi. STIMO adı verilen tedavi kapsamında Roccati'nin omuriliğine 16 elektrot yerleştirildi.

Elektrotlar karın boşluğuna ve deri altına yerleştirilen kalp pillerinden veri alıyor. Üç katılımcının tamamı bacaklarını hareket ettirme yetisini kaybetmişti. İkisinde ayrıca duyu kaybı da vardı. Pillerden gelen sinyaller elektrotlar aracılığıyla kasları uyarıyor.

Buna benzer başka uygulamalar da yapılmıştı ancak STIMO'da katılımcıların ilk kez bağımsız bir şekilde hareket edebildiği öne sürüldü. Araştırma ekibinin başındaki Doktor Jocelyne Bloch, "Oldukça duygusal bir an çünkü hasta adım attığının bilince" dedi.

Araştırmayı benzerlerinden ayıran bir diğer nokta ise hissetme duyusunu kaybetmiş felçli hastaların da yürüyebilmiş olması. Doktorlar şu anda yürüme işleminin oldukça sınırlı bir hareket alanını sağladığını söyledi.

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