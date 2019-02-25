Felek: “Artık yeter iş cinayetlerini durdurun”

24 Şubat Pazar günü Gönyeli’de yapımı devam eden Otel inşaatında çalışan 29 yaşındaki Beyazit Temiz isimli emekçiyi iş cinayeti neticesinde kaybettik. Beyazit Temiz’e tanrıdan rahmet yaslı ailesine ve yakınlarına sabır dileriz.

İşçinin cansız bedeni olay yerinden kaldırılmadan inşaata devam edilmesi başta işverenin ve yetkililerin insanlık ayıbıdır, vicdansızlıktır.

İş kazaları ve iş cinayetleri ile ilgili rakamlar ürkütücüdür. 2009-2017 yılları arası 1908 iş kazası meydana gelmiş, bu kazalarda 1861 emekçi yaralandı, 51 emekçi ise hayatını kaybetmiştir. 2018 yılında ise iş cinayetlerinden hayatını kaybedenlerin sayısı 10’dur. Bu rakamlar Çalışma Dairesi ve Polis teşkilatı tarafından kayıt altına alınan rakamlardır. Üstü örtülen, resmi mercilere bildirilmeyen iş kazalarının da küçümsenmeyecek rakamlarda olduğunu biliyoruz.

2019 yılının ilk iki ayında 3 emekçiyi toprağa verdik. İşçi sağlığı ve güvenliği konusunda ısrarla üzerinde durmamızın amacı, işçiler hayatlarını kazanmaya çalışırken, canından olmamaları, bir tek işçinin dahi çalışırken yaralanmamasıdır. Çünkü işçiler de insandır. Dili, dini, ırkı, ülkesi, cinsiyeti ne olursa olsun bu ülkenin çalışma yasaları tüm emekçiler için geçerlidir. Hiçbir şey insan hayatından daha değerli değildir. Sağlıklı ve güvenli bir ortamda çalışma hakkının en temel insan haklarından biri olduğunu vurgulamak isteriz.

Son yıllarda bütün dünyada ve ülkemizde uygulanmaya çalışılan neoliberal politikaların dayattığı sendikasız, güvencesiz, kuralsız, taşeron, denetimsiz ve uzun çalışma süreleri iş cinayetlerinin asıl ve temel nedenidir.

Bunların yanında işçi sağlığı ve güvenliği yasası ve bu yasaya bağlı tüzüklerin uygulanmaması, Çalışma Bakanlığı’nın yasa ve tüzük hükümlerinin açık ve net olmasına rağmen, denetim görevlerinin yeterli düzeyde yerine getirilmemesi iş kazalarına ve cinayetlerine davetiye çıkartmaktadır.

DEV-İŞ iş cinayetlerinin ve kazalarının önlenmesi için, özel sektörde çalışanların sendikalaşmasının önündeki engellerin kaldırılması ve sektörel bazda toplu iş sözleşmesi sistemine geçilmesi ile mümkün olacağına inanmaktadır.

Söylenecek söz, kurulacak cümle artık kalmadı, vicdani olan herkesi bu gerçekleri görmesi, iş kazalarına ve cinayetlerine artık yeter demesini bekliyoruz.

Hasan Felek

Genel Başkan