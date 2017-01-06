Felipe Melo 3 yıllık imzayı attı

Palmeiras kulübü, Felipe Melo transferi için Inter'e bonservis bedeli ödemedi

Galatasaray'ın eski futbolcusu Felipe Melo, Brezilya Serie A takımlarından Palmeiras'la 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Globo Esporte'nin haberine göre tecrübeli futbolcunun yeni takımından kazanacağı para netleşti.



Melo'nun Avrupa'da kazandığının neredeyse yarısına oynayacağını belirten Brezilya basını, oyuncunun ülkesinde forma giymek için ciddi fedekarlıklar yaptığını ifade etti.

Haberde verilen rakamlara göre 33 yaşındaki futbolcu, 3 yıl boyunca toplamda 7.2 milyon Brezilya Reali (8 milyon TL), maç başına da 15 bin Brezilya Reali kazanacak. Palmeiras kulübü, bu transfer için İtalyan kulübüne ise bonservis bedeli ödemeyecek.

Hatırlanacağı üzere Felipe Melo, geçtiğimiz sezonun başında Galatasaray'dan İtalya'nın Inter kulübüne transfer olmuş ancak beklentileri karşılayamamıştı.