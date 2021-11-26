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Felipe Melo'ya sürpriz teklif!

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Felipe Melo'ya, Sao Paulo, Fluminense ve Flamengo'nun da ilgi gösterdiği belirtildi.
Felipe Melo'ya sürpriz teklif!

Spor Toto Süper Lig devlerinden Galatasaray'ın transfer etmek istediği Felipe Melo'ya Brezilya ligi ekiplerinden Internacional'in iki yıllık sözleşme teklif ettiği, tecrübeli futbolcunun bu teklife sıcak baktığı ifade edildi.

Galatasaray'ın eski futbolcusu Felipe Melo'yla ilgili flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.

ransferde adı Galatasaray ile de anılan Palmeiras'ın 38 yaşındaki orta saha oyuncusu Felipe Melo'nun ülkesinin bir başka takımı ile anlaşmaya yakın olduğu belirtildi.

Brezilya basınında yer alan habere göre; Brezilyalı futbolcunun, Internacional'in yaptığı 2 yıllık sözleşme teklifine sıcak bakıyor.

3 kulüp peşinde

Sözleşmesi 31 Aralık'ta sona erecek olması nedeniyle talipleri de artan Felipe Melo'ya, Sao Paulo, Fluminense ve Flamengo'nun da ilgi gösterdiği belirtildi.

Bir dönem Galatasaray forması da giyen Felipe Melo, sarı-kırmızılı taraftarların büyük sevgisini kazandı. Brezilyalı futbolcu Galatasaray'da 154 resmi maçta forma giyerken, 18 gol atıp, 12 asist yaptı.

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