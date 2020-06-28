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Fellahoğlu: "Reformlar gerçekleşmiyorsa seçmenler de bunu artık düşünmeli”

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Yeni çözümlere, ciddi sorgulamalara ihtiyaç duyulduğunu ifade eden Eski LTB Başkanı, CTP’li isim Kadri Fellahoğlu, “Sağlık, eğitim gibi problemli her mesele hakkında reform diyoruz ama olmuyor. Siyasiler gibi seçmenlerin de artık bunu sorgulaması gerekir.
Fellahoğlu: "Reformlar gerçekleşmiyorsa seçmenler de bunu artık düşünmeli”

Eski Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı, CTP’li isim Kadri Fellahoğlu, mevcut sistem içinde hiçbir reformun gerçekleşmediğini, bunun sorumlusunun sistemden ziyade bunu uygulayanlarda olduğunu kaydetti.

Yeni çözümlere, ciddi sorgulamalara ihtiyaç duyulduğunu ifade eden Kadri Fellahoğlu, “Sağlık, eğitim gibi problemli her mesele hakkında reform diyoruz ama olmuyor. Siyasiler gibi seçmenlerin de artık bunu sorgulaması gerekir” diye konuştu.

"BAŞKANLIK SİTEMİ CİDDİYETLE ELE ALINMALI"

Kanal T ekranlarında konuşan Kadri Fellahoğlu şöyle konuştu; “Başkanlık sitemini konuşuyoruz. Belediyeler başkanlık sistemidir. Lefkoşa örneğini gördük. Aynı belediye yasası, aynı personel yasası doğru yönetilmiyorsa aynı sıkıntılı sonuç çıkıyor. Hiçbir sistem parlamenter ya da başkanlık doğru kişilerin elinde olmazsa ciddi sıkıntılarda yaşanabilir. Dünya örnekleri de bunu gösteriyor. Özellikle insanlarımızın sosyolojik yapısını değerlendirmek lazım: 60 sonrası olaylarını biliyoruz. Kıbrıs Türk halkı çok farklı evrimler geçirdi, başkalaştı. Özünü koruyan mücadeleci bir Kıbrıs Türk halkı dilerdim. Çok değiştik. Bizim dönüşüme ihtiyacımız var. Bunun üzerinde siyasi anlamda bedel ödenmesinin göze alınması gerekir. Altyapımızdan, sağlıktan, eğitimden tüm bunlardan şikâyetçiyiz... Ne diyoruz reform diyoruz. Bu sistem ve düzen içinde bunlar yapılamıyor. Mevcut parlamenter sistem içinde bu yapılamadı. Dönüşümler gerçekleştirilemiyor… Sistem mi sorunlu yoksa uygulayıcılar mı? Bu yumurta tavuk işine de benzer… Gidişat tamam bir gidişat değil. En ideal sistemi getirin doğru kullanıcılar olmazsa şu ankinden daha kötü olma ihtimali var. Seçmenlerin de kendilerini sorgulaması gerekir: Siyasiler gibi seçmenlerinde bunu sorgulaması gerekir artık… Başkanlık sitemi bütünlüklü olarak değerlendirilmeli. Mevcut siyasi yapımız bizi ileriye taşıyacak durumda değil”

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