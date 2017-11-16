Felsefe Kulübü Çocuk Onkolojisi Servisi’ni ziyaret etti

Yakın Doğu Koleji örnek bir davranışa imza attı...

Yakın Doğu Koleji Felsefe Kulübü öğrencileri, sorumlu öğretmenleri ile birlikte Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Onkoloji Servisi’nde tedavi gören çocukhastaları ziyaret ettiler. Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla ilişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, sosyal sorumluluk projesi kapsamında gerçekleştirilen ziyaret, onkoloji servisinde bulunan çocuklara tedavi sürecinde destek olmak ve yapılan etkinliklerle çocukların gülümsemelerine, mutlu olmalarına katkı sağlamak amacıyla düzenlendiği belirtildi.

Ziyarette öğrenciler onkoloji bölümüm sorumlu doktor ve sağlık ekibiyle servisi gezerek çocukların bu süreçte bulundukları ortam ve tedavileri hakkında bilgi aldılar. Öğrenciler tedavi gören miniklere moral verirken, çeşitli oyuncakları hediye ederek çocukların yüzlerini güldürdü. Çocuk Onkolojisinde görevli Dr. Dilek Birgen, öğrencilere Lösemi hastalığının teşhis ve tedavi sürecini ve bu süreçte yaşanan zorluklarla ilgili bilgi verirken, okul yönetimi ve öğrencilere ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

Duygusal Anlar Yaşadılar…

Ziyaret sırasında çocuk hastaların mücadele ettikleri sıkıntılar karşısında duygu dolu anlar yaşayan öğrenciler, Lösemi hastası çocuklara“Yalnız değilsiniz!” mesajını verdiler.

Hayatta insanın başına her şey gelebileceğini ve önemli olan hayatın kendiniz için anlamlı olduğunu bilmemiz gerektiğini ifade eden öğrenciler “Hayatta ki en önemli olgu sağlık. Sağlıklı bir insan aslında hayattaki diğer zorluklarla baş edebilmeli ve hayatta karşılaşılabilecek çeşitli hastalıklara karşı dirençli durabilmeli ayrıca her anın değerini kavrayıp hayata sıkıca tutunmalıyız” sözleriyle duygularını ifade etti.