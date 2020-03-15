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FEMEN lideri Shevchenko: Kadın haklarında ilerleme yok gerileme var

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Dünya çapında yaptığı üstsüz eylemleriyle tanınan FEMEN grubunun lideri Inna Shevchenko, “Kadınların sesinin daha ‘yüksek’ çıkmasının nedeninin, haklarındaki gerileme” olduğunu söyledi.
FEMEN lideri Shevchenko: Kadın haklarında ilerleme yok gerileme var

Dünya çapında yaptığı üstsüz eylemleriyle tanınan FEMEN grubunun lideri Inna Shevchenko, “Kadınların sesinin daha ‘yüksek’ çıkmasının nedeninin, haklarındaki gerileme” olduğunu söyledi.

Özellikle cinsiyetçi propagandalar, kadın cinayetleri ve kürtaj hakkı gibi konularda yaptıkları protestolarla kendilerinden söz ettiren FEMEN gurubunun lideri Inna Shevchenko euronews’e açıklamalarda bulundu.

Ukraynalı aktivist, her ne kadar son yıllarda #MeToo hareketinde olduğu gibi kadınların seslerini artık daha fazla duyurmaya başladığını söylese de bu durumun aslında bir başarı olmadığını, tam tersine kadın haklarındaki gerilemeden dolayı artan tepkinin sonucu olarak kadınların konuşmaya başladığını söyledi.

Aktivist mülakatında, ”Kadınların şu anda sokakları ele geçirmesinin, seslerinin yükselmesinin, kadın haklarında yaşanan gerileme sonucu olduğunu düşünüyorum. Biz tam şu anda burada otururken, Rusya'da aile içi şiddet normalleştirilmeye çalışılıyor. Türkiye'de parlamento, tecavüzcülerin kurbanlarıyla evlenmeleri halinde cezada indirim uygulanmasının önünü açacak bir yasayı tartışmayı açıyor” dedi.

 

 

"Hala insanların çoğunluğunun bir kadının çıplak bedenini cinsel bir bedene, tanım olarak da cinsellikle alakalı bir durumla ilişkilendirdiği” bir dönemde yaşadığımızı söylenen Shevchenko ayrıca Avrupa’da yükselen aşırı sağın da kadın haklarındaki gerilemede etkisi olduğunu dile getirdi.

“Şu anda Avrupa'da yükselen aşırı sağ, eski dünya yöntemlerini, yani erkekler için inşa edilmiş bir dünyanın vizyonunu geri getiriyor” Ifadelerini kullanan Shevchenko, geleneksel cinsiyet rolleri üzerine inşa edilen dünya sistemlerinde kadının rolünün azaldığını belirtiyor.

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