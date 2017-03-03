 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 89.605
  • Altın 147,046
  • Dolar 3,7206
  • Euro 3,9314
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 13 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 13 °C
SON DAKİKACumhuriyet binasının önünde silah sesleri!

Feminist ikonu Emma Watson, feministleri kızdırdı

»
Feminist ikonu Emma Watson, feministleri kızdırdı
Hollywood dünyasının 'en feminist ünlüsü' olarak dikkat çeken Emma Watson, Vanity Fair dergisine verdiği üstsüz pozla, feministleri kızdırdı.

2014 yılında Birleşmiş Milletler (BM) İyi Niyet Elçisi olan Emma Watson, başlattığı ‘HeForShe’ kampanyasını desteklemek için yaptığı konuşmada, kadınları ve erkekleri, herkesin iyiliği için feminizmi desteklemeye çağırmıştı.

O zamanlar “Kendi bedenimle ilgili kararları benim almamın doğru olduğunu düşünüyorum” diyen Watson, 8 yaşında feminist olmaya karar verdiğini örneklerle açıklamıştı. Hatta ünlü oyuncu aynı yıl “2014'ün En Feminist Ünlüsü” de seçildi.

emma.jpg

“İKİ YÜZLÜ EMMA!”

Feministlerin ikonu olan Watson, Vanity Fair’e verdiği pozla feminist camiasını kızdırdı! Sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutulan ünlü oyuncu sessizliğini korurken, takipçileri onu ‘iki yüzlü’ ve ‘feminizme kötü örnek’ diyerek suçladı.

Bazı takipçileri ise, “Onun bedeni, onun kararı” diyerek, Watson’a destek çıktı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Müslüm Gürses, ölümünün 4. yılında mezarı başında anıldı03 Mart 2017 Cuma 15:03
  • TÜK, küçükbaş hayvan besleyicilerine yemlik arpa hibesini geçici bir süre durdu03 Mart 2017 Cuma 14:38
  • AŞK ve İlişkilerde Dikkat!.. VENÜS Retrosu Başlıyor...03 Mart 2017 Cuma 14:28
  • 3 Mart Cuma Günlük Burç Yorumları03 Mart 2017 Cuma 12:43
  • Cem Adrian’dan anlamlı çağrı03 Mart 2017 Cuma 11:06
  • En yakışıklı, en güzel hekim’ seçimi03 Mart 2017 Cuma 11:03
  • Berrak Tüzünataç: Sokaktaki çocuklara imrenirdim03 Mart 2017 Cuma 10:27
  • Çocuklarınızın İnternette Paylaşmamanız Gereken 7 Fotoğrafı02 Mart 2017 Perşembe 21:21
  • Dünya üzerindeki en eski yaşam kalıntısı 'bulundu02 Mart 2017 Perşembe 16:28
  • Filler, günde iki saat ile en az uyuyan memeli hayvan02 Mart 2017 Perşembe 14:35
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti