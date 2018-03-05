Feminist Öğretmen İnisiyatifi: "Cami avlusundaki oyun parkı kaldırılsın"

Feminist Öğretmen İnisiyatifi, Akdoğan’da bulunan cami avlusundaki oyun parkının kaldırılmasını talep etti.

İnisiyatiften yapılan açıklamaya göre, kendilerini en az ebeveynler kadar sorumlu hissettiklerini söyleyen öğretmenler, tehlikenin çok büyük olduğunu ve bu kez cami avlularında park projesi ile çocukların hedef alındığını söyledi.

Buna göz yummayacaklarını belirten öğretmenler, çocukları güvenli olmayan ortamlarda bulundurmanın ve hayat boyu düzelmeyecek travmalar yaşamasına sebep olmanın çocuk istismarı ve çocuk haklarını yok saymak olduğuna vurgu yaparak sağlıklı nesillerin yetişmesinin, sağlıklı ve mutlu çocukluk yaşamış bireylerle mümkün olacağını söyledi.

Bunun başta devletin sorumluluğu olduğunu ifade eden öğretmenler, devletin gerekeni yapması ve cami avlularındaki oyun parklarının okul alanlarına taşınması gerektiğini belirtti.

İnisiyatif ayrıca Akdoğan Belediyesi’ni de bu konuda duyarlı olmaya çağırdı ve cami avlusundaki oyun parkını derhal kaldırmalarını talep etti.