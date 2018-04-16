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Feminist Öğretmen İnisiyatifi: Vakıflar eliyle islamizasyonun farkındayız!

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Feminist Öğretmen İnisiyatifi: Vakıflar eliyle islamizasyonun farkındayız!
Feminist Öğretmen İnisiyatifi: Vakıflar eliyle islamizasyonun farkındayız!

Feminist Öğretmen İnisiyatifi Vakıflar İdaresi'ni eleştiren bir açıklama yaptı:

"Yüzyıllardir adamızda varlığını korumuş ve öncelikli olarak toplumun faydasını beka edinmiş Vakıflar İdaresi, iyilikle alakası olmayan festivallerle, cami avlusuna oyun parkı projeleriyle, kırsaldaki belediyelere rüşvet nitelikli yemek servisleriyle, bet ofisi ve gece külüplerine kiraladığı alanlarla konuşulur olmaya başladı.

İyiliğin; topluma ,çocuğa ve hayvan dostlarımıza faydanın ne olduğunu ve nasıl yapılması gerektiğini biliyoruz. Dilimizde güzel birkaç söz vardır. "Bir elinin verdiğini diğeri görmemelidir."
"İyilik yapar gibi görünmeyin,iyilik yapın görünmeyin !"

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Bunları görmemezlikten gelip, toplumumuzu ideolojik olarak sömürmeye niyetli Vakıflar İdaresi'nin etkinlik ve açılışlarında boy göstermek, reklamlar koparmak iki yüzlülük ve topluma ihanettir.

Basınımızın bu anlamda "duygusal" hassasiyetlerden uzak, gerici ve yobaz uygulamalara kayıtsız ,tarafsızca toplum yararını gözeten haberlere yer vermesini istiyoruz.

Feminist Öğretmen İnisiyatifi olarak yapılan yanlışların ve günlük çıkarların takipçisi olacağız."

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