Feminist Öğretmen İnisiyatifi'nden Kıbrıs Vakıflar İdaresi'ne eleştiri

Feminist Öğretmen İnisiyatifi, Kıbrıs Vakıflar İdaresi'ni eleştirirdi:

"Kıbrıs Vakıflar İdaresi, her akademik yıl sınıflarda ders materyali olarak kullanılması önerisi ile okullara takvimler dağıtmaktadır. Bu takvimlerin içeriği incelendiginde, bilimsellikten uzak, gerici unsurları ve İslam yaşam şekli dayatmaları ön plana çıkmaktadır. Özellikle görsellerde görülen dini öğe ve simgeler açıkça dini dayatma ve istismardır . Bu yıl, Kıbrıs Vakıflar İdaresi ayrica, tarih dersi materyali olarak kullanılması için 1878 yılına ait, Türk mezarlıklarını, Türk çiftlik arazilerini, cami ve vakıfları gösteren, açıkca bölücük barındıran, sosyal tarih algısından uzak olarak hazırlanmış haritalar göndermiştir. Bu haritalar taraflı ve belli bir fikri dayatma maksatlıdır. En pahalı kuşe kağıtlara basılıp okullara gönderilen, barış kültüründen uzak, bu takvim ve haritaların Milli Eğitim Bakanlığı tarafından soruşturmaya tabi tutulması ve bu bilimsellikten uzak, çocuk gelişimini psikolojik ve duygusal olarak olumsuz etkileyen ders materyallerinin derhal toplatılması gerekmektedir."