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Feministival 19-28 Şubat tarihleri arasında gerçekleşiyor

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Feministival 19-28 Şubat tarihleri arasında gerçekleşiyor
Kadın Eğitimi Kolektifi tarafından bu yıl 3. kez düzenlenen Feministival 19-28 Şubat tarihleri arasında gerçekleşiyor

Festival programında çocuklara da yer var! 
Kadın temalı filmlerin gösterimi ve söyleşilerin yapıldığı festival programında her yıl olduğu gibi bu yıl da bir çocuk filmi yer alıyor. 


FEminiSTİVAL adayı dolaşıyor! 
Geçtiğimiz yıllardan farklı olarak Feministival bu kez Lefkoşa dışına çıkarak adayı gezmeye hazırlanıyor. Mağusa’dan Omorfo’ya, Akçay’dan Akdoğan’a ve Değirmenlik’e kadar uzanan festivalde pek çok film ve söyleşi gerçekleşecek. 
Lefkoşa gösterimleri AKM’de... 
Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde yapılacak olan Lefkoşa gösterimleri süresince, yine her yıl olduğu gibi çocuklar için ayrı aktiviteler düzenlenecek.

19 Şubat Pazartesi günü saat 19:00’da Değişen Çalışma Yaşamında Kadın Olmak konulu söyleşi ve Norma Rae isimli film gösterimi ile başlayacak olan feministivalin programı şöyle: 
19 Şubat Pazartesi Lefkoşa AKM Saat: 19:00 Film: Norma Rae Sunum: Değişen Çalışma Yaşamında Kadın Olmak 20 Şubat Salı GÜKAD İşbirliği ile Omorfo GÜKAD Lokali Saat: 19:30 Film: Agora Sunum: Muhafazakârlaşma Kıskacında Kadın
 20 Şubat Salı MAKAMER işbirliği ile Mağusa Çanakkale Satranç Derneği Saat: 19:00 Film: İki Gün ve Bir Gece Sunum: Emek 
22 Şubat Perşembe Lefkoşa AKM Saat: 19:00 Panel: Örgütlü Kadın Örgütlü Toplum Konuşmacılar: KTÖS Başkanı Emel Tel KTAMS Kadın Bürosu Başkanı Filiz Tayfun KTOEÖS Başkanı Selma Eylem Film: İşçi Kadına Övgü ( Zehra Kosova Belgeseli ) 
23 Şubat Cuma Akçay Kültür ve Sanat Derneği işbirliği ile Akçay AKDER Lokali Saat: 19:30 Film: Ekmek ve Güller Sunum: Kayıt Dışı Kadın Emeği 
24 Şubat Cumartesi Lefkoşa AKM Saat: 15:00 Film: Moana ( Animasyon, çocuk filmi ) Sunum: Doğa, Macera, Eğlence... İşte tam bize göre! 
24 Şubat Cumartesi AFSA işbirliği ile Akdoğan AFSA Lokali Saat: 20:00 Film: Ekmek ve Güller Sunum: Hem Ekmek Hem Gül İstiyoruz!
 24 Şubat Cumartesi Meserya Kültür Sanat Derneği işbirliği ile Değirmenlik Özle Türkel Sosyal Aktivite Merkezi Saat: 19:00 Film: İki Gün ve Bir Gece Sunum: Özel Sektörde Kadın Emeği 
28 Şubat Çarşamba Lefkoşa AKM Saat: 19:00 Film: Rosa Luxemburg Sunum: Dünden Yarına Clara ve Rosa
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