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FEminiSTİVAL 2017 başlıyor!

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FEminiSTİVAL 2017 başlıyor!
Kadın Emeği Kolektifi tarafından düzenlenecek olan FEminiSTİVAL, 15 Mart Çarşamba saat 19.00’da “Mustang” filminin gösterimi ile Lefkoşa AKM’de başlıyor.

Bu yıl ikincisi yapılacak olan FEminiSTİVAL, büyük iddialarla değil, izleyeceğimiz filmlerle başkalarının deneyimlerine bakabileceğimiz, söyleşilerle birbirimize derdimizi anlatabileceğimiz, paylaşarak ve dayanışarak güçleneceğimiz minik bir durak olma çabasıyla çıkıyor karşımıza.

15 Mart Çarşamba saat 19.00’da, Açılış kokteyli ve Baraka Müzik Topluluğu Sol Anahtarı’nın müzik dinletisinin ile başlayacak olan festivalin ilk gecesinde, Sosyal Hizmetler Dairesi emekli Genel Müdürü ve MAKAMER başkanı Sıdıka Özdoğan’ın yapacağı “Sosyal Politika ve Kadınlar” konulu sunum ile devam edecek ve ardından “Mustang” filmi gösterilecek.

Festival 18 Mart Cumartesi 14:30’da “Cesur” adlı çocuk filminin gösterimiyle devam edecek. Ardından ise 22 Mart Çarşamba 19.00’da Lefkoşa AKM’de “Ekmek ve Güller” film gösterimi ve eski BES başkanı Gülev Sıdal tarafından yapılacak “Sendikalarda Kadın Mücadelesi” konulu sunum ve söyleşi gerçekleştirilecek.

FEminiSTİVAL, 23 Mart Perşembe 19:00’da Agora film gösterimi ve Şair Fatoş Avcısoyu Ruso’nun “Edebiyatta Kadın” sunumu ile sona erecek.

Söyleşi ve filmler süresince katılımcıların çocukları için oyun, resim vb. etkinlikler yapılacak ve ayrıca festival boyunca kurulacak olan standda Khora Kitabevi tarafından feminist kitaplar %10 indirimli olarak satışa sunulacak.

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