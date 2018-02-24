FEminiSTİVAL Akçay’daydı

Feministival dün gece Akçay Kültür ve Sanat Derneği işbirliği ile Akçay Dernek Lokali’ndeydi.

Dernekten Nisbet Kızılyürek açılış konuşmasını yaptıktan sonra Kadın Eğitimi Kolektifi ile iş birliği yapılmasından duydukları memnuniyeti aktardı.

Kolektif eğitmenlerinden Nermin Sontaş “Kayıt Dışı Kadın Emeği” temalı bir sunum gerçekleştirdi. Sunumda Kayıt dışı çalıştırılan kadınların mağduruyetlerine dikkat çekilerek, özel sektörde yaşanan kadın emeği sömürüsüne değinildi. Film öncesinde “Ekmek ve Güller” şiiri okundu. Ardından Ekmek ve Güller filmi gösterilip etkinlik tamamlandı.

Feministival bugün Lefkoşa’da, Akdoğan’da ve Değirmenlik’te yoğun programıyla devam ediyor

Program ise şöyle:

24 Şubat Cumartesi Lefkoşa AKM Saat: 15:00 Film: Moana ( Animasyon, çocuk filmi ) Sunum: Doğa, Macera, Eğlence... İşte tam bize göre!

24 Şubat Cumartesi AFSA işbirliği ile Akdoğan AFSA Lokali Saat: 20:00 Film: Ekmek ve Güller Sunum: Hem Ekmek Hem Gül İstiyoruz!

24 Şubat Cumartesi Mesarya Kültür Sanat Derneği işbirliği ile Değirmenlik Özle Türkel Sosyal Aktivite Merkezi Saat: 19:00 Film: İki Gün ve Bir Gece Sunum: Özel Sektörde Kadın Emeği