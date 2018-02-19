  • BIST 117.067
  • Altın 162,900
  • Dolar 3,7618
  • Euro 4,6631
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 5 °C
SON DAKİKAAnastasiadis Akıncı’dan görüşme talep edecek

"Feministival" bu akşam başlıyor

»
"Feministival" bu akşam başlıyor
"Feministival" bu akşam başlıyor

 Kadın Eğitimi Kolektifi tarafından bu yıl 3. kez düzenlenen, kadın temalı filmlerin gösterimi ve söyleşilerin yapıldığı Feministival bu akşam başlıyor.

Festivalin açılış etkinliği olarak “Değişen Çalışma Yaşamında Kadın Olmak” adlı sunumun ardından Norma Rae isimli filmin gösterimi gerçekleşecek. Etkinlik, Lefkoşa AKM’de Saat: 19.00’da başlayacak. Etkinlik süresince çocuklu gelen katılımcılar için, ayrı bir salonda, eğitmenler tarafından çocuk etkinlikleri yapılacak.

Geçtiğimiz yıllardan farklı olarak Feministival etkinlikleri bu yıl, Lefkoşa dışında Mağusa, Güzelyurt, Akçay, Akdoğan ve Değirmenlik’e de taşınacak.

Feministival’in programının devamında yer alan etkinlikler ise şöyle:

20 Şubat Salı GÜKAD İşbirliği ile Güzelyurt GÜKAD Lokali Saat: 19.30- Film: Agora, Sunum: “Muhafazakârlaşma Kıskacında Kadın”

20 Şubat Salı MAKAMER işbirliği ile Mağusa Çanakkale Satranç Derneği Saat: 19.00- Film: İki Gün ve Bir Gece, Sunum: “Emek”

22 Şubat Perşembe Lefkoşa AKM Saat: 19.00- Panel: “Örgütlü Kadın, Örgütlü Toplum” Konuşmacılar: KTÖS Başkanı Emel Tel, KTAMS Kadın Bürosu Başkanı Filiz Tayfun, KTOEÖS Başkanı Selma Eylem-Film: İşçi Kadına Övgü ( Zehra Kosova Belgeseli)

23 Şubat Cuma Akçay Kültür ve Sanat Derneği işbirliği ile Akçay AKDER Lokali Saat: 19.30-Film: Ekmek ve Güller, Sunum: “Kayıt Dışı Kadın Emeği”

24 Şubat Cumartesi Lefkoşa AKM Saat: 15.00- Film: Moana ( Animasyon, çocuk filmi ) Sunum: “Doğa, Macera, Eğlence… İşte tam bize göre!”

24 Şubat Cumartesi AFSA işbirliği ile Akdoğan AFSA Lokali Saat: 20.00- Film: Ekmek ve Güller, Sunum: “Hem Ekmek Hem Gül İstiyoruz!”

24 Şubat Cumartesi Meserya Kültür Sanat Derneği işbirliği ile Değirmenlik Özle Türkel Sosyal Aktivite Merkezi Saat: 19:00-Film: İki Gün ve Bir Gece, Sunum: “Özel Sektörde Kadın Emeği”

28 Şubat Çarşamba Lefkoşa AKM Saat: 19.00-Film: Rosa Luxemburg, Sunum: “Dünden Yarına Clara ve Rosa”

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • “Bana Bir Şans Ver” komedi oyununu, Cuma akşamı ile buluşturuyor14 Şubat 2018 Çarşamba 10:12
  • “Düşte Umut Yürekte Sızı” isimli kitap sanat severlerle buluşuyor13 Şubat 2018 Salı 10:52
  • Kemal Saraçoğlu Vakfı yararına tiyatro gösterimi12 Şubat 2018 Pazartesi 10:54
  • “Ata’mın Sevdiği Şarkılarla” konseri bu akşam verilecek12 Şubat 2018 Pazartesi 10:40
  • Feministival 19-28 Şubat tarihleri arasında gerçekleşiyor12 Şubat 2018 Pazartesi 10:38
  • Gençler Bedesten’de resimlerini sergiledi, şiirler okudu, müzik dinletisi sundu…11 Şubat 2018 Pazar 17:50
  • Çağdaş Müzik Derneği TSM Korosu Bakü’de konser verdi11 Şubat 2018 Pazar 13:03
  • “Kıbrıs Rum ve Kıbrıs Türk Diyalektlerinin Ortak Sözlüğü”08 Şubat 2018 Perşembe 13:02
  • İngiltere Göbeklitepe’yi konuşacak08 Şubat 2018 Perşembe 11:35
  • Kanser Hastalarına Yardım Derneği yararına sergi açıldı06 Şubat 2018 Salı 10:52
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti