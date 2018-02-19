"Feministival" bu akşam başlıyor

Kadın Eğitimi Kolektifi tarafından bu yıl 3. kez düzenlenen, kadın temalı filmlerin gösterimi ve söyleşilerin yapıldığı Feministival bu akşam başlıyor.

Festivalin açılış etkinliği olarak “Değişen Çalışma Yaşamında Kadın Olmak” adlı sunumun ardından Norma Rae isimli filmin gösterimi gerçekleşecek. Etkinlik, Lefkoşa AKM’de Saat: 19.00’da başlayacak. Etkinlik süresince çocuklu gelen katılımcılar için, ayrı bir salonda, eğitmenler tarafından çocuk etkinlikleri yapılacak.

Geçtiğimiz yıllardan farklı olarak Feministival etkinlikleri bu yıl, Lefkoşa dışında Mağusa, Güzelyurt, Akçay, Akdoğan ve Değirmenlik’e de taşınacak.

Feministival’in programının devamında yer alan etkinlikler ise şöyle:

20 Şubat Salı GÜKAD İşbirliği ile Güzelyurt GÜKAD Lokali Saat: 19.30- Film: Agora, Sunum: “Muhafazakârlaşma Kıskacında Kadın”

20 Şubat Salı MAKAMER işbirliği ile Mağusa Çanakkale Satranç Derneği Saat: 19.00- Film: İki Gün ve Bir Gece, Sunum: “Emek”

22 Şubat Perşembe Lefkoşa AKM Saat: 19.00- Panel: “Örgütlü Kadın, Örgütlü Toplum” Konuşmacılar: KTÖS Başkanı Emel Tel, KTAMS Kadın Bürosu Başkanı Filiz Tayfun, KTOEÖS Başkanı Selma Eylem-Film: İşçi Kadına Övgü ( Zehra Kosova Belgeseli)

23 Şubat Cuma Akçay Kültür ve Sanat Derneği işbirliği ile Akçay AKDER Lokali Saat: 19.30-Film: Ekmek ve Güller, Sunum: “Kayıt Dışı Kadın Emeği”

24 Şubat Cumartesi Lefkoşa AKM Saat: 15.00- Film: Moana ( Animasyon, çocuk filmi ) Sunum: “Doğa, Macera, Eğlence… İşte tam bize göre!”

24 Şubat Cumartesi AFSA işbirliği ile Akdoğan AFSA Lokali Saat: 20.00- Film: Ekmek ve Güller, Sunum: “Hem Ekmek Hem Gül İstiyoruz!”

24 Şubat Cumartesi Meserya Kültür Sanat Derneği işbirliği ile Değirmenlik Özle Türkel Sosyal Aktivite Merkezi Saat: 19:00-Film: İki Gün ve Bir Gece, Sunum: “Özel Sektörde Kadın Emeği”

28 Şubat Çarşamba Lefkoşa AKM Saat: 19.00-Film: Rosa Luxemburg, Sunum: “Dünden Yarına Clara ve Rosa”