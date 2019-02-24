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Feministival devam ediyor

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Kadın Eğitimi Kolektifi tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen kadın temalı film ve söyleşilerden oluşan Feministival, 18 Şubat Pazartesi günü Kıbrıs Türk Tabipler Birliği konferans salonunda gerçekleştirdiği açılış gecesinden sonra devam ediyor.
Feministival devam ediyor

Kadın Eğitimi Kolektifi tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen kadın temalı film ve söyleşilerden oluşan Feministival, 18 Şubat Pazartesi günü Kıbrıs Türk Tabipler Birliği konferans salonunda gerçekleştirdiği açılış gecesinden sonra tüm hızıyla devam ediyor. Biletsiz ve ücretsiz olan gösterimler, 21 Şubat’ta Akdoğan’da (AFSA iş birliği ile) ve 22 Şubat’ta Göçmenköy’de (GÖÇ-TAŞ iş birliği ile) gerçekleştirildi. Gösterimler boyunca 9’dan 5’e adlı  film ve  Emma Goldman belgeseline yer verilirken, 23 Şubat Cumartesi günü Baraka Kültür Merkezi’nde çocuklar için düzenlenen gösterimde ise Ralph ve İnternet  adlı animasyon gösterime sunuldu.

 

Feministival yoğun programıyla 25 Şubat Pazartesi (yarın) gününde de devam edecek.

Program ise şöyle:

 

25 Şubat Pazartesi

KTOEÖS Konferans Salonu, Lefkoşa

Saat: 19:00

Film: Fetine’yi Ararken

 

26 Şubat Salı

GÜKAD lokali, Omorfo

Saat: 19:00

Fim: 9’dan 5’e

 

28 Şubat Perşembe

Mağusa Gençlik Akademisi (MGA) Sakarya, Mağusa

Saat: 19:30

Film: Ölümcül Moda

 

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