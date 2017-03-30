"FEminiSTİVAL2017 sona erdi”

Kadın Eğitimi Kolektifi’nin düzenlediği FEminiSTİVAL, 22 Mart Çarşamba akşamı“Ekmek ve Güller” film gösterimi ve eski BES başkanı Gülev Sıdal tarafından gerçekleştirilen “Sendikalarda Kadın Mücadelesi” konulu sunumla katılımcılarla buluştu.

Bu yıl ikinci kez düzenlenen festival, 23 Mart Perşembe akşamı “Agora” film gösterimi ve Şair Fatoş Avcısoyu Ruso’nun “Edebiyat ve Kadın” sunumu ile son buldu.

Festival kapsamında biri çocuk filmi olmak üzere toplam dört film gösterimi gerçekleştirildi. Film gösterimlerinin yanısıra çeşitli konularda sunum ve söyleşilerin de yeraldığı festivalde, kadınların katılımını sağlamak amacı ile film gösterimleri boyunca çocuk bakımı da sağlandı.

Kadının ve mücadelenin sesini yükseltme yolunda bir adım daha atmış olmanın gururu ile son bulan FEminiSTİVAL’in önümüzdeki yıllarda da düzenlenmesi hedefleniyor.