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"FEminiSTİVAL’de Ekmek ve Güller ve Agora filmleri gösterilecek"

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"FEminiSTİVAL’de Ekmek ve Güller ve Agora filmleri gösterilecek"
Kadın Eğitimi Kolektifi tarafından düzenlenen FEminiSTİVAL’de, 18 Mart Cumartesi “Cesur” adlı animasyon çocuk filmi gösterildi.

Festival, 22 Mart Çarşamba 19.00’da Lefkoşa AKM’de “Ekmek ve Güller” film gösterimiyle devam ediyor. Gösterimden önce Belediye Emekçileri Sendikası eski başkanı Gülev Sıdal tarafından “Sendikalarda Kadın Mücadelesi” konulu sunum ve söyleşi gerçekleştirilecek.

23 Mart Perşembe 19:00’da Agora film gösterimi ve Şair Fatoş Avcısoyu Ruso’nun “Edebiyatta Kadın” sunumu ile FEminiSTİVAL sona erecek.

Çocuklarınızla gelebileceğiniz FEminiSTİVAL’de, söyleşi ve filmler süresince katılımcılarımızın çocukları için, eğitmenler tarafından oyun, resim vb. etkinlikler yapılacak.

Ayrıca festival boyunca kurulacak olan standda Khora Kitabevi tarafından feminizim ve toplumsal cinsiyet eşitliği konulu kitaplar, %10 indirimli olarak satışa sunulmaktadır.

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