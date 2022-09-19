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FEMS (Avrupa Maaşlı Hekimler Federasyonu) Genel Kurulu Tamamlandı

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FEMS (Avrupa Maaşlı Hekimler Federasyonu) Genel Kurulu Tamamlandı
FEMS (Avrupa Maaşlı Hekimler Federasyonu) Genel Kurulu Tamamlandı

Federation Europeenne des Medicins Salaries (Avrupa Maaşlı Hekimler Federasyonu) FEMS’in 2022 güz dönemi genel kurulu Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği’nin organizasyonu ile 15-18 Eylül 2022 tarihlerinde Girne-Kıbrıs’ta gerçekleşti.

Ülkemizden Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB) ve Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (TIP İŞ)’nın asli üyesi olduğu FEMS’e Avrupa’nın çeşitli ülkelerinden aralarında tabipler birliği ve odaları ve hekim sendikaları bulunan birçok örgüt üyedir.  Avrupa çapında hekimlerin çalışma koşulları, özlük hakları, tıp eğitimi, daha iyi tıbbi uygulamalar vb konularda çalışmalar yapmakta olan federasyonun bu dönemki genel kurulu ülkemizde gerçekleştirildi.  Fransa, İtalya, Avusturya, Portekiz, Slovenya, Hırvatistan, Hollanda, Romanya, Çekya, Belçika’nın da aralarında bulunduğu ülkelerden gelen birçok hekim sendika ve örgütünün liderleri ve delegeleri Girne’de Merit Park Hotel’de 3 gün boyunca gerçekleşen toplantılarda görüş alışverişinde bulundu, ülkelerdeki durumu değerlendirdi ve önümüzdeki döneme ait çalışma planlarını oluşturdu. 

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Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği tarafından konuk delegeler şerefine verilen hoş geldiniz kokteyli ile 15 Eylül günü başlayan genel kurulun sonunda konuklara ülkemizi ve kültürümüzü daha yakından tanıtmak amacıyla Lefkoşa surlar içine ve Bellapais Manastırı’na bir tur gerçekleştirildi.

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Başkanı Dr. Özlem Gürkut, ülkemizde böylesi önemli bir etkinliği uluslararası yüksek katılımla ve büyük bir başarı ile gerçekleştirmiş olmaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek organizasyonda emeği geçen yönetim kurulu üyeleri, KTTB çalışanları, ülkemizi temsil eden KTTB ve TIP İŞ delegeleri, Merit Park Hotel yönetici ve çalışanları, Dem Tur ve Major Müzik’e teşekkür etti.

 

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