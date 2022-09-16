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FEMS Genel Kurulu Girne’de Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği’nin ev sahipliğinde başladı

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FEMS Genel Kurulu Girne’de Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği’nin ev sahipliğinde başladı
FEMS Genel Kurulu Girne’de Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği’nin ev sahipliğinde başladı

Avrupa Maaşlı Hekimler Federasyonu FEMS’in genel kuruluna ülkemiz ev sahipliği yapıyor. Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği’nin organizasyonunda 11 Avrupa ülkesinden birçok hekim sendikası ve meslek örgütlerinin katılımı ile Avrupa’da sağlık sistemlerinin, hekimlerin çalışma koşullarının, özelde ve kamuda hastanelerin hizmet şartlarının, pandeminin yarattığı tablonun, hekim göçü ve tıp eğitiminin konuşulduğu, ortak mücadele alanlarının arandığı toplantının genel kurul oturumu ülkelerin raporlarının sunulması ile başladı.
Girne’de Merit Park Otel’de 15-17 Eylül 2022 tarihlerinde gerçekleşecek olan genel kurulda dün akşam Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği tarafından konuklar şerefine bir hoş geldiniz kokteyli verildi.

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 Konukların ülkemizde bulunmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdiği toplantı yarın ikinci oturumun ardından Lefkoşa ve Bella Pais Manastırı’na gerçekleşecek gezi ile noktalanacak.
Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB) başkanı Dr. Özlem Gürkut toplantıda yaptığı konuşmada FEMS başkanı Dr. Joao De Deus ve yönetim kurulu ile tüm delegelere katılımları için teşekkür edip, toplantıyı ülkemizde gerçekleştirmekten duydukları memnuniyeti belirtti.
FEMS Genel Kurulu’nda KTTB,  Dr Özlem Gürkut, Dr. Dt. Ahmet Özant ve Dr. Elşen Mülazimoğlu delegasyonuyla temsil edilmektedir.

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