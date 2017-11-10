Fen bilgisi kitabında GORA filmindeki elementler ciddiye alınmış

Memurlar.net'te yer alan habere göre, madde yapısı bölümünde, "Doğada dört çeşit madde olduğu düşünülerek maddeler, ateş, su, toprak ve tahta olarak sınıflandırılmıştır" ifadeleri yer aldı.
Cem Yılmaz, GORA filminde, doğada bulunan dört elementten bahsederken bunları ateş, su, toprak ve tahta olarak sıralıyordu. Filmde tahtaya itiraz geliyor ve 'Hava olmasın?' diye düzeltiliyordu.
Yapımda yer alan bu espri, 8. sınıf fen bilgisi kitabında 'gerçek' olarak yer aldı.
Öğün Yayınları tarafından basılan 8. sınıf Fen Bilimleri kitabında "doğa da bulunan 4 element" "Ateş, Su, Toprak ve Tahta" olarak sınıflandırıldı.— hayritunc (@hayriituncc) 10 Kasım 2017
Fen bilgisi GORA filmini geçmeyen yayıncılar... pic.twitter.com/48XcXcmHHH
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