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Fen bilgisi kitabında GORA filmindeki elementler ciddiye alınmış

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Fen bilgisi kitabında GORA filmindeki elementler ciddiye alınmış
Komedyen Cem Yılmaz'ın GORA filminde yaptığı 'elementler' esprisi, 8. sınıf fen bilgisi kitabında gerçek bilgi olarak yer aldı.

Memurlar.net'te yer alan habere göre, madde yapısı bölümünde, "Doğada dört çeşit madde olduğu düşünülerek maddeler, ateş, su, toprak ve tahta olarak sınıflandırılmıştır" ifadeleri yer aldı.

Cem Yılmaz, GORA filminde, doğada bulunan dört elementten bahsederken bunları ateş, su, toprak ve tahta olarak sıralıyordu. Filmde tahtaya itiraz geliyor ve 'Hava olmasın?' diye düzeltiliyordu.

Yapımda yer alan bu espri, 8. sınıf fen bilgisi kitabında 'gerçek' olarak yer aldı.

 

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