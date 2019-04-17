'Fener Ol' Kampanyasında Toplanan Rakam Açıklandı

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Burhan Karaçam, Fenerbahçe'nin başlattığı Fener Ol kampanyası hakkında FBTV'ye konuştu.

Taraftarların kampanyaya göstermiş olduğu ilgiden memnun olduğunu söyleyen Karaçam, "Taraftarlarımızın gönderdiği destek videoları bizlere ekstra cesaretlendiriyor ve inancımızın pekişmesine neden oluyor. Benim de çok hoşuma gidiyor, çünkü o videolar birçok kaynaktan geliyor ama geldiği önemli kaynaklardan bir tanesi de bizim gönüllü bireyler yani çeşitli bölgelerden gelenlerdir. Türkiye'nin ve Avrupa'nın bu kadar geniş kesiminden sesimizin duyulmuş olması, 'Fener Ol' kampanyasının benimsenmesi ve herkesin Fener olmak için bu kadar heyecanlı, bu kadar özverili, bu kadar arzulu bir şekilde bunun içinde yer alması bize destek oluyor." dedi.

NE KADAR KATILIM OLDU?

16 Nisan itibariyle yapılan bağış sayısını da açıklayan Karaçam, "Dün itibariyle kredi kartıyla yapılan işlem sayısı: 59 bin küsür. 60 bin rakamını yarın geçmiş oluruz.Yurt dışı da dahil gelen eft ve havale: 33 bin küsür. Hafta sonu da bu alanda 50 bini geçeriz diye tahmin ediyorum. Ve gönüllü bireylerden gelen SMS rakamı 322 bini geçti. Burada her bir işlem 20TL. Bir de burada birinci kurumsal grupta da 120'ye yakın temas yapıldı. Orada gidecek çok daha uzun yolumuz var. Çünkü birinci grubun temasları ve görüşmeleri epey zaman alıyor ama o da programlamış vaziyette. Hem İstanbul'da hem de İstanbul dışında bununla ilgili çalışmalar olacak. Bunların hepsine baktığımız zaman ilk 11 günlük süre içinde 414 binin üzerinde bir işlem gerçekleştirildi. Bu SMS'lerle ilgili olarak tekrar eden mükerrer olan SMS'ler de vardır ama bu rakam bugüne kadar hiç denenmemiş olan modelin ilk 10 günü için çok önemli bir rakam. Tabii hedeflediğimiz milyonlar içinde bu rakam şu anda ilk aşamada olduğu için Fenerbahçe'nin gücünü tam olarak yansıtmıyor ama ilerleyen zaman içerisinde ulaştıkça ve kampanyamız sahiplenildikçe ki çok iyi sahiplenildiğini medyadan bize gelen haberlerle, medyadan gelen bilgilerden bunları görüyoruz. Tabanda çok olumlu ve pozitif karşılanmış ve çok yapıcı dönüşleri aldığımız bir kampanya oldu. O bakımdan ben gerek bu ay sonu olsun gerek mayıs sonu olsun gerekse bu kampanyanın hedefleri açısından olsun, bu konuda çok fazla bir endişe taşımıyorum. Kaldı ki kampanyamızın bir bölümü sürekli gündemde olacak, sürekli uygulama içinde olacak ve böyle bir yapı içinde bu çalışıyor. Buna ilave olarak da belirli aralıklarla çok daha farklı sosyal etkinliklerle camiamızın karşısına çıkacağız ve onların desteklerini, onları üzmeden imkanları çerçevesinde alma gayreti içinde olacağız ve alacağımıza inanıyorum. Bu dar boğazdan da biraz zahmetle, biraz uğraşarak, biraz terleyerek ama aşacağız diye bakıyorum." dedi.

"SMS'TEN TOPLANAN 6.4 MİLYON TL"

Fenerbahçe Başkan Yardımcısı Burhan Karaçam'ın açıkladığı verilere göre şu ana kadar (16 Nisan 2019) 322 bin SMS desteği sonucu toplanan para 6.4 milyon TL. Bunun yanında kredi kartıyla yapılan işlemlerin sayısı 59 bin olarak açıklanırken buradan elde edilen gelir belirtilmedi. EFT/Havale yöntemi ile destek verenlerin sayısı 33 bin olarak açıklanırken, yine buradan da elde edilen gelir açıklanmadı. Burhan Karaçam, Fenerbahçe'nin Fener Ol kampanyasında kurumsal şirketlerle de görüşmelerinin devam ettiği ve buralardan da yüklü miktarlarda bağış alınacağını dile getirdi.

TOPLANAN RAKAM 11 MİLYON EURO

Öte yandan Fener Ol kampanyasında 10 bin TL ve üzerinde yapılan bağışların haricinde toplanan para 30 milyon TL'yi bulduğu bilgisine ulaşıldı. Toplanan tüm paranın ise 11 milyon euroyu bulduğu öğrenildi.

"BİZİM HEDEF ALDIĞIMIZ KİTLELER..."

Kampanyada hedef alınan kitleleri anlatan Burhan Karaçam, sözlerine şöyle devam etti;

"Nasıl bir organizasyon içindeyiz ve bu kampanya nasıl bir emek verilerek yürütülüyor? Buradan başlayalım…

Bu kampanyada çok geniş bir taraftar kitlesini hedef aldık ve bunu çeşitli gruplara böldük. Burada bunu basite indirgeyerek 4 grup içine aldım, ama grup sayılarımız çok daha farklı. Özet olarak;

1-Kurumsal, büyük kurumlar.

2- İş sahipleri, iş insanları.

3-Yurt dışındaki Fenerbahçeliler ve Fenerbahçe dostları.

4- Kitlesel grup, gönüllü bireylerimiz.

1- Sayısal olarak baktığımızda kurumsal hedefimiz 600'ün üzerinde. Bu rakam 1000'e kadar da gidebilir.

2- İş insanlarında bu rakam 5 binin üzerinde. Şu anda 4 bin 700 rakamlarına ulaşmış durumdayız. Kişi-kişi, isim-isim bu rakamlara geldik.

3- Yurt dışında bu tamamen tahmini. Oradaki rakamımız derneklerimizin faaliyetlerine de bağlı. Bizim de temaslarımıza da çok bağlı.

4- Bir de esas gönüllü kitlemiz. 1 milyon üzeri katılım olarak diye düşündüğümüz ve hedeflediğimiz bireylerimiz. Taraftarlarımız, camiamızın fertleri. Her kesimden gelenler ve Fenerbahçe dostları."

"ÇOK SIKI ÇALIŞIYORUZ"

"1-Kurumlara bire bir gidiyoruz. Randevular alınıyor. Görüşmeler yapılıyor. Sadece kurum sahipleriyle değil aynı zamanda kurum çalışanları da kampanyaya katılıyorlar. Dolayısıyla zaman gerektiren ve emek alan bir durum.

2- İkinci grupta birebir görüşmeler olduğu gibi, sayıda çok yüksek olduğu için bir takım daha küçük gruplar salon toplantılarını organize ederek; bu gruplara ulaşmak hedefindeyiz. Bu çalışamalar başlamış durumda.

3- Köln'de 17 Mart'ta yaptığımız toplantıyla, yurt dışı organizasyonlarına başladık. Bunlarda da bire bir görüşmeler, grup ve salon toplantılarımız var.

4- Dördüncü grup olan gönüllü bireylerde ise burada çok daha fazla kanal ve çok daha fazla temas imkanı kuruyoruz. İlkini 4 Nisan gecesi Fenerbahçe TV'de hep birlikte lansmanını yaptığımız o programdı. Sosyal medyayı çok etkin kullanıyoruz. Yine burada da çeşitli grup ve salon toplantılarımız var. Saha çalışmalarında bire bir teması da hedefliyoruz. Birçok uygulanacak sosyal etkinliklerle sürekli bu kampanyanın içinde tutacağız.

Birinci grupla ilgili olarak 2 Yönetim Kurulu Üyemiz tamamen bu konuya odaklanmış durumda.

İkinci grubun sorumluluğunu5 Yönetim Kurulu Üyesiüstlenmiş durumda.

Yurt dışında 3 Yönetim Kurulu Üyemiz organize oluyor. Dünya'nın her köşesindeki Fenerbahçelilere ulaşacak organizasyon içerisindeyiz.

Dördüncü gruptan ben sorumluyum. Benimle birlikte 20 gönüllü bölge yetkilimiz var. O 20 yetkilimiz, 40 il ve alan sorumluları ile bir arada çalışıyorlar. Alan sorumlularına destek olan 4 binin üzerinde saha sorumlumuz var. Burası tam bir kitle organizasyonu içerisinde hareket ediyor ve bu ekipler tamamen saha içinde çalışmalarına devam ediyorlar.Örneğin Cuma günü İzmir'e gideceğim. Mayıs'ta Adana Mersin bölge toplantılarına katılacağım. Ankara'da olacak. Haftalar itibariyle organizasyonlar devam edecek."

"BU İŞTE HERKES GÖNÜLLÜ"

Kampanyada çalışan herkesin gönüllü olduğunun altını çizen başkan yardımcısı, "Başladığımız noktadan beri bu işin içindeyim. Emek sarf ediyoruz. Taraftarımız şunu bilsin, herkes bu katkıları gönüllü olarak yapıyor. Katkı veren herkes biz Fenerbahçeli'yiz, Fenerbahçe'ye katkı vermek istiyoruz dediler. Maliyet olarak bakıldığında çok cüzi bir maliyeti var. Gönüllülerimiz kendi kaynaklarıyla bu işleri yürütüyorlar. Gönüllük nasıl olur? Gönüllüler bir araya gelince nasıl bir güç oluştururlar? Onun çok güzel ve tarihte iz bırakacak modeli bu." ifadelerini kullandı.

"BU BİR SMS ATMA MESELESİ DEĞİL"

Görme engelli bir Fenerbahçe taraftarının yaptıklarından da bahseden Burhan Karaçam, "Bu bir SMS atma meselesi değil. SMS atan hiç kimse, 'ben görevimi yaptım yerime oturayım' demiyordur, bundan eminim. Herkese az geliyordur. Görme engelli taraftarımız, 'SMS attım ama o hiçbir şey değil' demişti, daha büyük katkılar vermek için stada gelmişti. Fenerbahçemizin bu durumdan çıkabilmesi için