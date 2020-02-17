Fener Rum Patriğinden “Konstantiya” Metropolitine Nişan Takdimi

Fener Rum Patriği Bartholomeos’un, kiliseye 60 yıllık hizmetlerinden ötürü “Konstantiya ve Mağusa bölgesi Metropoliti” Vasilios’a bir nişan takdim ettiği ifade edildi.

Nişanın, Paralimni’deki bir kilisede düzenlenen törende, Bartholomeos’un temsilcisi, metropolit Sasimon Gennadios tarafından Vasilios’a takdim edildiğini ve bunun Patrikhanenin en yüksek şeref nişanı olduğunu yazan Fileleftheros gazetesi, törene Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis başta olmak üzere Başpiskopos Hrisostomos,

Meclis Başkanı Dimitris Şilluris, papazlar ve resmi yetkililerin katıldığını ekledi.