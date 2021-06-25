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Fenerbahçe 34’üncü başkanını seçiyor! Ali Koç tek aday…

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Fenerbahçe Kulübü Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı, Ülker Stadı'nda bugün ve yarın gerçekleştirilecek. Kongrede mevcut Başkan Ali Koç, tek aday olarak seçime girecek.
Fenerbahçe 34’üncü başkanını seçiyor! Ali Koç tek aday…

Sarı-lacivertli kulüpte bugün 2019-20 yılları yönetim ve denetim kurulları raporlarının okunması ve ayrı ayrı ibra edilmeleri, 2021 yılı bütçesinin borçlanma ihtiyacının oylanması, yıllık aidat bedeli hakkındaki teklifin oylanması, spor şubeleri ve ticari faaliyetlerin yeniden yapılandırılması için yetki istenmesi, E-spor, kadın futbol takımı ve paralimpik spor şubeleri kurulması için yetki verilmesi, ihraç edilenler hakkında onay veya ihracı kaldırma ile sandık kurulları başkan ve üyelerinin seçimi gerçekleştirilecek.

İkinci gün ise aidatını yatıran 28 bin 902 kongre üyesi ile 107 temsilci üye delege toplamda 29 bin 9 üyenin oy kullanma işlemi saat 10:00 itibarıyla başlayacak ve 17:00’ye kadar devam edecek. Saat 17:00’den önce sandık başına geldiği tespit edilen üye ve delegeler ise oylarını bu saatten sonra da kullanabilecek. Öte yandan ikinci gün, başkanlık seçiminin haricinde yönetim kurulu belli olacak. Başkanlık seçiminin yanı sıra; yönetim kurulu asıl ve yedek üyelerinin seçimi, denetim kurulu asıl ve yedek üyelerinin seçimi, disiplin kurulu asıl ve yedek üyelerinin seçimi, sicil kurulu asıl ve yedek üyelerinin seçimi, balotaj kurulu asıl ve yedek üyelerinin seçimi, tarih, müze ve arşiv kurulunun asıl ve yedek üyeleri belli olacak.

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